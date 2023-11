maria pedraza taparrabos xxs.jpg María Pedraza se suma al taparrabos XXS y paraliza la primavera.

Diosa total, la top presumió su figura con un diseño color verde agua que lució desde todos los ángulos. Súper canchera lo combinó con gorro piluso tejido.

Días antes, Maria Pedraza siguió los pasos de tops como Rocío Guirao Díaz, Tini Stoessel, Wanda Nara, entre otras, y cautivó con su bikini tricolor, uno de los modelos infaltables de esta temporada primavera verano.

maria pedraza bikini tricolor.jpg María Pedraza se suma a la bikini XXS furor y paraliza la tendencia con su cuerpazo.

María Pedraza paraliza las transparencias

María Pedraza sigue siendo elegida por las marcas y diseñadores más exclusivos para ser su embajadora y participar de sus front-row.

maria pedraza transparencias.jpg María Pedraza se suma a las ultra transparencias y deja ver su culotte paralizando la tendencia.

Ahora, María Pedraza ha dejado impactado a sus seguidores estrenando nuevo color de cabello y llevando la tendencia furor de las transparencias con un vestido ultra revelador y sensual.

Presumiendo un rubio impactante, María Pedraza se sumó al estilo más candente de la primavera con un diseño ceñido de mangas largas con recortes estratégicos que no solo resalrtaba su figura sino que hasta dejaba a la vista su culotte y ropa interior, otro de los must have infaltables de esta temporada.

maria pedraza rubia transparencias.jpg María Pedraza se suma a las ultra transparencias y deja ver su culotte paralizando la tendencia.

María Pedraza paraliza Ibiza con sus bikinis

La actriz decidió pasar un par de días en Ibiza de vacaciones de verano y desde aquel destino paradisíaco dejó a todos sus seguidores sin aliento.

Pedraza aparece en un carrete de imágenes posando con un bikini diminuto, el cual se destaca por sumarse a la tendencia del hilo dental a la vista.

mariapedraza__357132982_962567738402992_1902071322676577077_n.jpg

El posteo de María Pedraza ya acumula más de 116 mil likes. Entre los comentarios se puede leer: "Hermosa", "Bellísima", "La más guapa", entre muchos más.

¿Qué tragedia golpeó recientemente María Pedraza?

En las últimas semanas se conoció que el padre y el abuelo de la actriz fallecieron con tan solo días de diferencia. Hasta ahora, no se ha conocido la causa de la muerte del padre de Pedraza, pero todo parece indicar que este final ha sorprendido notablemente a la actriz que se encontraba en Río de Janeiro en un evento de Carolina Herrera.

"Mi corazón siempre será tuyo. Te quiero papá. Vuelta alto", escribió Pedraza en un posteo de Instagram que realizó para despedirse de su papá. Además la actriz llegó rodeada de familiares y amigos al Parque San Isidro, en Madrid, para darle su última despedida.

mariapedraza__357430843_152963977800593_3038429749993101094_n.jpg

Miguel Herrán, su compañero de elenco en "La casa de papel" y "Élite" estuvo presente en el entierro del padre de Pedraza, esto se debe a que el actor está en pareja con Cecilia Pedraza, la hermana de María. Además la actriz recibió el cariño y los mensajes de muchos otros colegas con los que tuvo la oportunidad de trabajar.