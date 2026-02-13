En la noche del jueves, en LAM revelaron que Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un momento personal complejo luego de su escandalosa separación de Griselda Siciliani y contundentes reacciones de sus ex Sabrina Rojas y Flor Vigna.
Luciano Castro internado: el rol de Sabrina Rojas y sus hijos
Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia tras los últimos escándalos. El camino que tomó Sabrina Rojas
“Pude contactarme con amigos que me dijeron que este año Luciano no era Luciano. Se esconde, le cuesta. Necesita terapia, necesita que lo acompañen y necesita compañía”, contó Pepe Ochoa sobre los motivos que llevaron al actor a tomar esta medida radical.
Si bien en las últimas semanas Sabrina Rojas fue punzante con sus comentarios sobre Castro, el panelista explicó que habrían tenido contacto y la conductora estaría al tanto de lo sucedido. “Ella está yéndose a la Costa. Sabrina está con los chicos y creo que Luciano tomó esta decisión porque se quedaba Sabrina con sus dos hijos”, revelaron.
“Lo que sí tengo entendido es que con Sabrina, por lo menos en el último tiempo, comunicación tuvo con algunas videollamadas, no sé desde cuándo no habla con ella, yo hablé con Sabrina y le pregunté sobre este tema y me dijo la verdad que yo esto no lo sé porque ella sí había hablado con Luciano entonces me da la sensación de que tal vez es una internación híbrida donde él sí puede tener contacto con sus dos hijos”, agregó el panelista.
La desgarradora confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro
Días antes, Sabrina Rojas visitó Sálvese Quien Pueda y habló con Yanina Latorre y dio detalles íntimos del fin de su matrimonio con Luciano Castro.
“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina a Yanina.
Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.