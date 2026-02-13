Luciano Castro internado: el rol de Sabrina Rojas y sus hijos

“Lo que sí tengo entendido es que con Sabrina, por lo menos en el último tiempo, comunicación tuvo con algunas videollamadas, no sé desde cuándo no habla con ella, yo hablé con Sabrina y le pregunté sobre este tema y me dijo la verdad que yo esto no lo sé porque ella sí había hablado con Luciano entonces me da la sensación de que tal vez es una internación híbrida donde él sí puede tener contacto con sus dos hijos”, agregó el panelista.

La desgarradora confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro

Días antes, Sabrina Rojas visitó Sálvese Quien Pueda y habló con Yanina Latorre y dio detalles íntimos del fin de su matrimonio con Luciano Castro.

“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina a Yanina.

sabrina rojas luciano

Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.