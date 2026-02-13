La China Suárez regresó a Turquía y tuvo un feroz cruce con un periodista: "Cuidá..."

La China Suárez se fue de Argentina luego de una semana de lo más agitada, llena de polémicas y rumores sobre supuesta crisis con Mauro Icardi.
Tras promocionar el estreno de la segunda temporada de En el Barro donde es la protagonista, la China Suárez emprendió el regreso a Estambul para reencontrarse con Mauro Icardi.
Acompañada por sus hijos Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, la China Suárez se encontró con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto de Ezeiza y vivió un incómodo momento.
Si bien no quiso dar ninguna declaración, la China Suárez se cruzó con el notero de Intrusos cuando le preguntó por los supuestos llamados de Icardi a Wanda. “Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís”, dijo contundente.
La China Suárez se río de los rumores de infidelidad de Mauro Icardi
alió con los tapones de punta luego de que circularan imágenes de Mauro Icardi disfrutando de la noche de Estambul.
Mientras la China Suárez está en Argentina, Mauro Icardi asistió al cumpleaños de un compañero del Galatasaray y se lo vio muy cerca de una morocha lo que despertó rumroes sobre una posible infidelidad.
Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.
“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.