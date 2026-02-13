La China Suárez regresó a Turquía y tuvo un feroz cruce con un periodista: "Cuidá..."

Si bien no quiso dar ninguna declaración, la China Suárez se cruzó con el notero de Intrusos cuando le preguntó por los supuestos llamados de Icardi a Wanda. “Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís”, dijo contundente.

La China Suárez se río de los rumores de infidelidad de Mauro Icardi

alió con los tapones de punta luego de que circularan imágenes de Mauro Icardi disfrutando de la noche de Estambul.

Mientras la China Suárez está en Argentina, Mauro Icardi asistió al cumpleaños de un compañero del Galatasaray y se lo vio muy cerca de una morocha lo que despertó rumroes sobre una posible infidelidad.

Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.

china suarez reaccion foto mauro La tremenda reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi de fiesta.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.