En medio de todo el escándalo y fuertes rumores sobre Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez publicó un álbum de fotos anticipando su personaje en la serie "En el Barro" que la tendrá como protagonista junto a actrices como Verónica Llinas, Lorena Vega, María Becerra, entre otras.
La brutal respuesta de la China Suárez tras el comentario de Mauro Icardi sobre sus atributos
El posteo que hizo la China Suárez luego del mensaje público de Mauro Icardi hablando de su cuerpo. Todos los detalles
La top se pondrá en la piel de una "viuda negra" que termina tras las rejas y, entre las postales que eligió, la China Suárez sorprendió con una donde se la ve con la boca ensangrentada, como si hubiese sido golpeada.
Mauro Icardi fue el primero en repostear la fotografía agregando un elogio imposible de pasar desapercibido. "Esa boquita Nicole" escribió fascinado.
Mientras Wanda Nara sigue asegurando que Mauro icardi la contactó mientras estaba de fiesta en Estambul, la China Suárez aprovechó el comentario del jugador y no dejó dudas sobre su relación. "Tuya", escribió contundente.
Wanda Nara prendió fuego a Mauro Icardi
Tras la ola de rumores que circularon en las últimas horas, Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y confirmó que Mauro Icardi la contacó desde Estambul
En las redes sociales circularon fotos de Mauro Icardi de fiesta y en la madrugada el jugador le habría mandado mensajes a Wanda Nara mientras la China Suárez sigue en Argentina.
“¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, le preguntó Yanina a Wanda. Y la respuesta no tardó en llegar. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”.
“Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, agregó Wanda Nara quien aseguró que tiene captura de pantallas y pruebas del accionar de Mauro Icardi.
Wanda Nara redobló la apuesta y subió fotos con Mauro Icardi en medio del escándalo
Mientras la China Suárez está en Argentina y el jugador sigue en Estambul, Wanda Nara subió la vara y recordó algunos de los momentos más románticas que vivió con el jugador.
La reacción de Wanda Nara no habría sido casual ya que horas antes trascendió que Mauro Icardi la habría desbloqueado en Instagram, según Fede Flowers en X.
El día anterior, Wanda Nara mandó mensajes a DDM, explicando la razón por la que sus hijas no quisieron asistir al cumpleaños de Magnolia Vicuña en la casa de los sueños de Mauro Icardi.