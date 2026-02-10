Fin al 14 de febrero con pasacalles: el municipio que prohibió gestos como los de Luciano Castro

pasacalles Pasacalles de todo tipo se pudieron ver durante años en distintas ciudades del país.

Pasacalles prohibidos: ¿un golpe a los poetas?

El nuevo Código de Convivencia de Luján de Cuyo también hace referencia a los pasacalles.

Se entiende por “cruzacalles” aquellos elementos destinados a ser colocados en las arterias y que atraviesen a éstas o sean colocados en paralelo o en esquinas, define el artículo 60.

La Municipalidad solo permite cartelería en lugares habilitados para ello y pancartas, con autorización previa. La colocación de pasacalles –sean por cumpleaños, por desplantes, por pedidos de perdón, por declaratorias de amor o publicidad- conlleva una multa por falta leve y la obligación de retirarlo por parte de quien lo colgó.

pasacalles amor La práctica del pasacalles no pasa de moda a pesar del avance de la tecnología y las redes sociales.

Si bien el Código comenzará a regir a partir del 1 de abril del 2026, la prohibición sobre los pasacalles y carteles en árboles o postes está vigente desde el último trimestre del año pasado.

Otro de los municipios que legisló sobre el tema es Maipú. La regla general es la prohibición pero hay una excepción: se pueden colocar en paredones, tapias o cerramientos de terrenos si media autorización de sus propietarios.

El boom de los pasacalles, inspirados en Luciano Castro

Diario UNO contó que creció la demanda por pasacalles en Mendoza a partir del gesto de Luciano Castro, quien le dedicó un cartel colgante a Griselda Siciliani, después de que se viralizara un audio suyo intentando conquistar a una joven española.

“Griselda, hasta el final. Te amo. Te extraño mucho. Luciano”, escribió el actor.

luciano castro pasacalles

En Mendoza hubo contagio, aunque el fenómeno de los pasacalles artesanales late desde hace décadas.

Cuenta Claudia Páez, hacedora de muchos de ellos, que no hay una fecha única que concentre los pedidos… aunque, claro, el Día de los Enamorados –el próximo sábado- impulsa el interés. Las tiradas de 15 y 18 años, los egresos y las graduaciones son clásicos que mantienen la demanda todo el año.

Aunque en Luján, tendrán que limitar las expresiones de amor públicas porque la prohibición para colocar pasacalles rige desde agosto del 2025.