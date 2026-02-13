La verdadera razón de la internación de Luciano Castro: "Es adicto a..."

fernanda luciano Fernanda Iglesias sin filtro sobre la internación de Luciano Castro.

"Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana", cerró contundente.

La reacción de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

Si bien en las últimas semanas Sabrina Rojas fue punzante con sus comentarios sobre Castro, el panelista explicó que habrían tenido contacto y la conductora estaría al tanto de lo sucedido. “Ella está yéndose a la Costa. Sabrina está con los chicos y creo que Luciano tomó esta decisión porque se quedaba Sabrina con sus dos hijos”, revelaron.

“Lo que sí tengo entendido es que con Sabrina, por lo menos en el último tiempo, comunicación tuvo con algunas videollamadas, no sé desde cuándo no habla con ella, yo hablé con Sabrina y le pregunté sobre este tema y me dijo la verdad que yo esto no lo sé porque ella sí había hablado con Luciano entonces me da la sensación de que tal vez es una internación híbrida donde él sí puede tener contacto con sus dos hijos”, agregó el panelista.