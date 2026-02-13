En la noche del jueves, en LAM revelaron que Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un momento personal complejo luego de su escandalosa separación de Griselda Siciliani y contundentes reacciones de sus ex Sabrina Rojas y Flor Vigna.
La verdadera razón de la internación de Luciano Castro: "Es adicto a..."
Fernanda Iglesias dio detalles del motivo por el cual Luciano Castro decidió auto internarse en una clínica. Los detalles
Ahora, Fernanda Iglesias fue por más y dio detalles de la adicción que tendría Luciano Castro. "Es delicado pero la gente no es tonta, no podemos decir que se interna por infiel. Yo sé lo que estoy hablando porque hablé con mucha gente y sé que en ese lugar donde está internado tratan muy bien el problema que tiene Luciano, no estoy hablando por hablar. Para mí hay que contar todo si no el que está del otro lado no entiende bien", arrancó en Puro Show.
"La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así. De hecho, Sarah Borrel, la danesa que él intentó tener algo, conto que él le habría ofrecido fumar marihuana", continuó la panelista.
"Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana", cerró contundente.
La reacción de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro
Si bien en las últimas semanas Sabrina Rojas fue punzante con sus comentarios sobre Castro, el panelista explicó que habrían tenido contacto y la conductora estaría al tanto de lo sucedido. “Ella está yéndose a la Costa. Sabrina está con los chicos y creo que Luciano tomó esta decisión porque se quedaba Sabrina con sus dos hijos”, revelaron.
“Lo que sí tengo entendido es que con Sabrina, por lo menos en el último tiempo, comunicación tuvo con algunas videollamadas, no sé desde cuándo no habla con ella, yo hablé con Sabrina y le pregunté sobre este tema y me dijo la verdad que yo esto no lo sé porque ella sí había hablado con Luciano entonces me da la sensación de que tal vez es una internación híbrida donde él sí puede tener contacto con sus dos hijos”, agregó el panelista.