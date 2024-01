lucianoc.JPG Acosado. Luciano Castro cansado de que lo acosen: "me agarran la..."

También, afirmó que se expresa de esta forma para visibilizar el tema, ya que no está bueno que sigan sucediendo esas cosas.

►TE PUEDE INTERESAR: Luciano Castro sufrió un violento momento

“A mí me agarran la verga, me tocan el culo, las tetas, me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite. Ni siquiera me quejaría de eso, porque son tantos años que hasta es costumbre ya. Lo que pasa es que ya veo que la cosa es un tema sociocultural”, contó Luciano sobre los excesivos y permanentes acosos que sufre a diario.

Además, Luciano Castro agregó: “Estamos hablando de un cambio que nos involucra a todos. Entonces digo, ‘si las chicas están diciendo eso’, por ahí tengo que decir esto, y no me incluye a mí solo. Les pasa a todos los chicos que salen del teatro. Yo lo digo únicamente, pero con una inocencia, con un chiste, y parece que no sé”.

Actualmente, Castro está trabajando junto a Luciano Cáceres en una obra de teatro titulada “El Beso”. El trabajo se realiza en el teatro Lido de Mar del Plata y se trata de una comedia novedosa en donde los actores desempeñan el rol de protagonistas. De hecho, ambos se besan apasionadamente en un momento de la obra.