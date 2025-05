Luciana Elbusto fue por más: "Seguiría siendo la amante de Brancatelli".

Además, Luciana Elbusto confesó que recibió una llamada por parte de Cecilia Insigna, la mujer de Brancatelli y que no quiso atenderla. "No me daba la cara".

Luciana Elbusto reveló cómo hicieron para que la mujer de Brancatelli no se enterara de su romance

En Pasó en América, Luciana Elbusto terminó su raid mediático confesando cómo evolucionó su relación con Diego Brancatelli convirtiéndose en un romance clandestino.

¿Cecilia Insigna se enteró cuando explotó todo esto mediáticamente o ya lo sabía?”, le preguntó Natalie Weber, a lo que Elbusto respondió: “No, no, no creo que haya sabido antes, Nati. No creo que haya sabido nada”. “¿Pero cómo? ¿En cinco años? ¿Cómo no se va a dar cuenta?”¿En ningún momento Cecilia sospechó nada?, insistió Aylén Bechara.

“Y eso no sé, eso es algo de la pareja. A ver, todos dicen cinco años, pero no es que estuvimos cinco años. O sea, también tuvimos nuestro vínculo de amistad a veces”, explicó Luciana Elbusto sobre el desconocimiento de Cecilia Insina de la aventura de su marido.

La reacción de Luciana Elbusto luego de que la mujer de Brancatelli la tratara de "despechada"

En A la Tarde, Luciana Elbusto incluso dio su opinión luego de que Cecilia Insigna, esposa de Brancatelli, publicara un descargo hablando de debilidad masculina y despecho, que estaría dirigido a la periodista de Paparazzi.

“Me parece que está bien y, obviamente, va con la línea de ellos y lo que habíamos decidido en un principio”, dijo sobre el acuerdo que tendría con Brancatelli y su esposa.

“Los tres habíamos decidido no hablar y que el tema se corte, pero ¿qué pasaba? Si ellos no hablan, yo trabajo en el medio, en el ambiente, y es a quien buscan ustedes. Yo sentía que a mí nadie me cuidaba”, siguió sobre su decisión de hablar en los medios y defenderse.

Horas antes, Luciana habló como nunca antes y confirmó su vínculo con el periodista en medio de todas las repercusiones.

En un video que grabó para Paparazzi, Luciana Elbusto dio detalles íntimos de su relación con Brancatelli. "No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción... empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días”, arrancó explicando sobre el inicio de su romance.

"Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad y otras mentiras. Diego jamás me regaló nada como se dijo. Nos conocimos, tuvimos una amistad y después hubo una etapa donde no nos vimos más. En los últimos cinco años, más o menos después de la pandemia, empezamos a tratarnos de nuevo y a generar un vínculo que queda para nosotros cómo fue y cómo nos sentimos", reconoció admitiendo su relación.