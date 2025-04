yanina brancatelli.jpg Brancatelli habló del cepo al dólar y Yanina Latorre lo liquidó: qué la enfureció.

"Eso es lo que no entiendo de los anti gobierno. Porqué vas a desear que se vaya el dólar a la m...., no lo entiendo, si se va a el también le iría mal" cerró Yanina Latorre indignada.

Yanina Latorre confirmó las escandalosas sospechas sobre Lizy Tagliani: "Le gustan..."

Yanina Latorre invitó a Marcela Tauro a su programa, recordaron el conflicto de la conductora con Lizy Tagliani y explotó todo.

Tras la visita de Marcela Tauro, Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani de haberle robado dinero de su cartera, comida y hasta alcohol de su casa los años que trabajó como su peluquera personal.

lizy tauro mensajes.jpg

En medio de todas repercusiones, en LAM debatieron lo sucedido con Lizy Tagliani y el ex novio de Marcela Tauro y Yanina Latorre fue letal con su información sobre la conductora de La Peña del Morfi.

"Lizy Tagliani es muy de hablarle a los chongos que están casados. También le gustan mucho los strippers", explicó Yanina Latorre sobre las cuestionadas actitudes de Lizy con los maridos de las famosas.

Yanina Latorre destrozó a Marina Calabró: "Traidora, no la puedo ni ver"

Yanina Latorre volvió a hablar de su distanciamiento con Marina Calabró y la destrozó. La conductora dio su opiión sobre el romance de Marina con Rolando Barbano y fue letal.

“¿Estás bien con Marina?”, le preguntó Viviana Canosa en una entrevista telefónica. “No, yo a Marina no la puedo ni ver. Porque es una traidora. Vos no me traicionaste nunca. En realidad, ya no hay pase con Marina. Hasta hace dos días, me saludaba. Como ahora refloté lo que había pasado, ya me quitó el saludo”, explicó Yanina Latorre sobre su pelea con Calabró.

yanina latorre marina calabro.jpg

“Fue a llamar a Mandarina (la productora) a los gritos ‘que Yanina no hable más de mí’. Flaca, ¿qué te pasa? A mí no me calla nadie. Y si no, llamame vos a mí", siguió indignada luego de lo que hizo Marina Calabró a sus espaldas.

"¿Viste esas que llaman al de arriba para que vos te calles? No las aguanto. Eso hace que yo quiera hablar más, ¿por qué yo me callaría? Me dan vergüenza ella y (Rolando) Barbano (su pareja)”, cerró sin guardarse nada.