Los 5 mejores signos del zodiaco para pasar Año Nuevo

ARIES

Conocido por tener una actitud extrovertida y amable. Aries irá de persona en persona, para asegurarse de que todo el mundo este disfrutando del momento. Es sin duda el compañero perfecto para salir después de las 12.

VIRGO

Si bien los virginianos no aman las fiestas lo cierto es que son muy perfeccionistas, observadores y ordenados. Por este motivo si la cena está a cargo de Virgo no hay duda de que todo estará por encima del nivel de perfección. Desde la decoración hasta la comida, no habrá errores.

LIBRA

Libra son los mejores signos a la hora de salir, divertirse y pasar un buen momento sin peleas. Los librianos son sumamente diplomáticos por lo que limarán cualquier aspereza que pueda llegar a aparecer en la cena de Año Nuevo.

CÁNCER

Los cancerianos disfrutan mucho la época de fiestas porque adoran las reuniones familiares. Son perfectos para tenerlos como compañía porque llenarán el ambiente con su frescura y alegría contagiosa. Para ellos lo más importante será la unión y la tradición.