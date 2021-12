¡Lomazo! Paula Chaves mostró la bikini que "la agarra" y reventó la red: "No te suelta mas"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCX1tmhIuC2r%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIoI5ckhjchhi34SaBmwKXyDJZCEK6uCEW7hiQa8VHkoe3SrmThplrF61bxvx6nvjxpGtGZCkPB7ZAfuaAxfMGmMe74jgy1Ql7yzNOJZCoJD5lgkRGlwlbbRFpajiQ7g9MeSU8JGZC9v22uNhiDB7pUvZAdQM4RgZDZD View this post on Instagram A post shared by Paula (@chavespauok)

Feliz con su nuevo emprendimiento, Paula dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y hasta se animó a lucir ella misma los diseños.

"Con mucha emoción y Alegria les presento mi cápsula. Trajes de baño que pensé para ustedes… para que se sientan Lindas y Cómodas…", escribió la conductora de Bake Off.

LA BIKINI MÁS EXPLOSIVA

Pero sus posteos no quedaron ahí. Paula revolucionó a sus seguidoras al mostrar un modelo ideal para todas las mujeres.

View this post on Instagram A post shared by Paula (@chavespauok)

"El traje de baño que te agarra y no te suelta mas. Probalo y me contas", escribió la top junto a la foto con el diseño que se llevó la aprobación de famosas como Juana Repetto, Mery del Cerro, Gime Accardi, entre otras tops que no tardaron en pedir uno para ellas.

PALITO PARA LA CHINA

La China Suárez sigue viviendo días complicados. Luego de que estallara el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, amigas famosas como Zaira Nara, Mery del Cerro y Paula Chaves decidieron distanciarse de la actriz.

Como si fuera poco, a días de celebrar la Navidad, las tres diosas publicaron una foto brindando y posando de lo más glamorosas, sin la compañía de la China Suárez.

Con looks impactantes, Zaira Nara, Mery del Cerro y Paula Chaves cautivaron a sus fans y acompañaron la imagen con un llamativo texto.

"Pasión por estas amigas", escribió Mery del Cerro lo que muchos consideraron una indirecta para la China Suárez.