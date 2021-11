¡Lomazo! La impactante foto de Paula Chaves en bikini que paralizó la red

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCWLwJjFPl13%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADKlZCid8khdUZCfc4AY6KmPAzBQPDVIPWZAbBDHAZBRbH7w7dgu7zyWGNgfcZBjlaRVPHmEdQavpso3lUULrofAbMYhIRiZCNkL2irMvNheoUrDrMojqF52oCttc3QYqKD8cP87hwjc7BeJbkswOa4B3vOW2hPwZDZD View this post on Instagram A post shared by Paula (@chavespauok)

Es que si bien semanas atrás, Paula Chaves reveló que había engordado algunos kilos durante las grabaciones de Bake Off, lo cierto es que la madre de Olivia, Baltazhar y Filipa se vio más fabulosa que nunca.

"Yo, si el jurado da buenas devoluciones, voy. Si los reta, les dice ´te quedó crudo y todo´, no gasto calorías en una preparación que no está cocida. Igual, te pruebo todo, eh…”, decía Paula Chaves a Marcelo Polino sobre las tortas que comía en el programa.

"Soy bastante golosa. De hecho, empecé con un kilaje y terminé con tres kilos mas, pero feliz. Yo estoy chocha. Siempre hay algunos que me intentan extorsionar, me hacen probar en el medio. Cuando veo el programa y no tengo nada dulce en la alacena, le doy a la mermelada”, confesaba la top.

Días antes de su viaje, Paula Chaves rompió el silencio y habló del escandaloso Wandagate.

paula china.jpeg

La top visitó Cortá por Lozano y si bien no quiso dar su opinión sobre el tema, reconoció que es más amiga de Zaira Nara que de la China Suárez.

Vero Lozano le consultó sobre las últimas versiones que además de Wanda, Mauro, y la China Suárez, involucraron al esposo de Zaira Nara en el supuesto encuentro secreto entre el futbolista y la actriz

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo Paula Chaves algo incómoda.

Luego, Vero Lozano le consultó si ella es más amiga de Zaira o de China Suárez y Paula contó por qué Nara es más cercana que la actriz: “Zaira es la Madrina de mi hija y yo la amo”.

“Y de la China buena onda pero no eras tan amiga, era otra relación”, continuó indagando mientras Paula Chaves solo respondió asintiendo.

“¿Zaira está bien? Porque habían dicho que se había peleados con su marido”, le consultó Vero Lozano a la invitada, quien aseguró: “Zaira está muy bien, está bárbara”.