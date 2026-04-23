En medio de una semana llena de acusaciones y polémicas, Paula Chaves y su familia recibieron un duro golpe por la muerte de una de Moro, el perro que Pedro Alfonso le regaló a Paula en el inicio de su romance en el Bailando.
Paula Chaves recibió una impactante señal en vivo mientras hablaba de la muerte de su perro
El emocionante momento que vivió Paula Chaves mientras despedía a su mascota en su prgrama de streaming. Todos los detalles
Devastada por la pérdida de su mascota, Paula Chaves rompió en llanto durante su programa de streaming al recordar sus años con Moro. "Él fue mi primer hijo. No sabía que esto dolía tanto, nunca me había pasado", expresó entre lágrimas.
"Pedro me lo regaló en 2010 cuando me fui a vivir sola. Él me acompañó en todo momento. Se enteraba antes que yo cuando estaba embarazada, se ponía raro. También volvió de la muerte varias veces", recordó cuando se distrajo y vivió un momento cargado de emoción.
"Está pasando un bulldog frances negro por enfrente. ¿Lo puedo agarrar como una señal? Yo esto lo veo como una señal", dijo conmovida. "Su partida me destroza. ¿Por qué viven tan poco los perros? Se fue en casa con mis besos y las caricias de Pedro. Se fue en paz", agregó Paula Chaves emocionada.
Paula Chaves y Pedro Alfonso despidieron a su mascota
A través de su cuenta de Instagram, Pedro Alfonso se despidió de su querido Moro con un emocionante álbum de fotos.
“Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre. Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia. Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz”, escribió Pedro acomñando una serie de imágenes de Moro junto a todos los miembros del clan Alfonso.