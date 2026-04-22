La devastadora muerte que afectó a Paula Chaves y Pedro Alfonso en medio de la polémica

paula chaves perro moro Paula Chaves y Pedro Alfonso devastados por la muerte de su perro Moro.

“Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre. Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia. Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz”, escribió Pedro acomñando una serie de imágenes de Moro junto a todos los miembros del clan Alfonso.

El escandaloso secreto detrás de la pelea de Paula Chaves y Zaira Nara

Salió a la luz la verdad detrás de la pelea de la modelo con Zaira Nara.

Paula Chaves negó las acusaciones de Ximena Capristo y al ser consultada por su distanciamiento de Zaira Nara, aseguró que se trató de una seguidilla de cosas que provocaron el fin de su amistad. En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló la verdadera razón de la pelea que se originó en el 2021 en pleno "Wandagate".

paula zaira pelea La razón por la que Paula Chaves y Zaira Nara se distanciaron.

"Wanda le pide a Zaira, que le diga a Paula que averigüe si la China había hablado con Mauro. Ella va y lo hace, pero la China se lo niega", arrancó Yanina quien explicó que luego de esto la China llamó a Mauro y le mandó los chats con Chaves.

"Paula se sintió expuesta, sin comerla ni beberla, queda en el medio de esta trifulca y se sintió incómoda. Nunca más le habló a la China y todo quedó mal. Ahí empezó a quebrarse el vínculo con Zaira. A partir de ahí, empezó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida", agregó.