¡Le marcó todo! Romina Malaspina se olvidó el corpiño y desafió: "¿1 o 2?"

"¿Ni se nota que mi color favorito es el nude, no?", posteó en una de las historias para dar a conocer su look del día y preguntarle a sus seguidores por sus gustos preferidos.

En su perfil alternativo, @rominamalaspina7 también posó en el espejo con la misma indumentaria y preguntó: "¿1 o 2?" para que elijan su foto favorita.

romina malaspina.jpg Después de la bomba en Halloween, Romina Malaspina disparó todo con su outfit total nude

En los comentarios, muchos de los seguidores hicieron hincapié en un detalle que Romina Malaspina quizás no tuvo en cuenta a la hora de tomar las fotos (o sí). Y es que, al usar el top sin ropa interior, mostró mucho más de lo que ocultó.

"Sale ring raje", bromearon algunos de sus followers. "No importa la ropa, a vos te prefiero", la piropeó otro de los seguidores de la marplatense.

romina malaspina 1.jpg

Romina Malaspina enloqueció a todos en Halloween

Recién llegada a la Argentina, la modelo ex Gran Hermano salió de fiesta con amigas y amigos para celebrar en Noche de Brujas. Con un posteo, Romina dio un anticipo del atuendo elegido.

"Pensando que le voy a regalar al que adivine de qué me disfrace. Lo sigo o no sé lo menciono en mis stories ahora veo. Cómo se nota que recién llego de viaje no? Mira el bondi arriba de la cama. Hasta el limpiavidrios anda por ahí. Feliz Halloween, ¡pasenla hermoso!", escribió primero y horas después publicó una nueva postal donde mostró su look con todos los detalles y reveló de qué eligió disfrazarse para Halloween.

"Bueno acá verán de que me disfracé: de BURNING MAN", explicó Romina Malaspina.