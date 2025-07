Las fotos de Wanda Nara con otro hombre en Bariloche: "Es el dueño de..."

wanda nara hombre bariloche Las fotos de Wanda Nara con otro hombre en Barilioche: "Es el dueño de...".

"Wanda Nara con Nico el dueño de Cerro Bayo. El les está enseñando a esquiar a los hijos. Es soltero", escribió. Además publicaron fotos de la rubia y el empresario en una moto.

wanda nara novio cerro bayo Las fotos de Wanda Nara con otro hombre en Barilioche: "Es el dueño de...".

Wanda Nara viajaría a Turquía con condiciones

Mauro Icardi tuvieron una nueva audiencia virtual por la tenencia de sus hijas. Fue Yanina Latorre quien a través de su cuenta de instagram, dio detalles de lo sucedido y confirmó que Wanda Nara viajaría a Turquía junto a sus hijas.

Según la conductora, Wanda Nara llevaría a sus pequeñas una vez por mes a reencontrarse con Mauro Icardi y viajaría en avión privado y con seguridad. "Terminó la audiencia. Parece que Wanda aceptó llevar a las chicas cada 40 días, solo viajan con ella, esperaría en un hotel. Puso algunas condiciones de seguridad", relató la panelista de LAM.

wanda nara viaje turquia

“Pidió al juez que le diera seguridad y también pidió intervención a Cancillería. ¿Cómo sería esto?... Solo quiere tener la seguridad de que las niñas vuelvan a Argentina”, señaló la angelita.

Qué opina Wanda Nara sobre el viaje de la China Suárez sin sus hijos

Wanda Nara rompió el silencio y habló del feroz descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña, tratándolo de mal padre, infiel y hasta revelando sus supuestas adicciones y polémicas actitudes con sus hijos.

En Intrusos, Wanda Nara dió su opinión y defendió a Benjamín Vicuña. "Todos tenemos hijos adolescentes, hay un límite que los grandes deben tener. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo", precisó la mediática.

"Deberíamos no hacernos eco ninguno por respeto a él que siempre para y da notas.(Vicuña) Conmigo siempre fue muy galán siempre en situaciones difíciles y por respeto a Caro (Pampita) también que tiene hijos con él grandes como yo. Hay situaciones que superan ya cualquier límite", siguió.

En cuanto a la decisión de la China Suárez de viajar a Turquía sin sus hijos, Wanda Nara sorprendió con su respuesta. “No me voy a poner en guerra con otra persona. Cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar porque no sé cómo es la cosa”, respondió.