La viral reacción de Pampita cuando le preguntaron por la novia de Roberto García Moritán

Días antes, Pampita fue contundente tras el último escándalo que protagonizaron la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”, dijo sin vueltas.

A pesar de no querer hablar de la pelea entre la China y Wanda, la top confirmó que se comunica con la China Suárez e incluso habló con ella los últimos días.

“Claro que hablamos, por supuesto. Y hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle para su regalo. Hablamos como tiene que ser, porque somos mamás de hijos que son hermanos, como dije un montón de veces”.

Pampita reapareció en los medios y estallaron los comentarios sobre su rostro

Pampita asistió a un evento y habló con la cámara de Implacables robándose los comentarios de los panelistas por su belleza, en especial, por el aspecto de su rostro.

"Yo no me voy a sumar a los comentarios de mis cuatro columnistas, con toda la gente que está en el control, que dicen que le ven la cara rara. Yo, como de acá no veo, la veo como siempre. Pero dicen que está rara”, arrancó diciendo Susaca Roccasalvo mientras veían la entrevista de Pampita.

Fue Fabiana Araujo quien lanzó su hipótesis sobre el tratamiento que habría elegido Pampita. "Se hizo un rinomodelación”, afirmó haciendo referencia a la intervención que consiste en aplicar algún tipo de rellenos, como puede ser el ácido hialurónico, para cambiar la forma y apariencia de la nariz