La tremenda reacción de Wanda Nara tras los videos de Icardi y la China Suárez de compras en Miami.

Mientras tanto, Wanda Nara respondió de la forma más letal mostrándose más pegada que nunca a sus hijas a través de stories de instagram. Wanda llevó a los jueguitos a Francesca e Isabella y subió videos donde se las ve felices y divertidas que luego borró.

Wanda Nara confirmó que sus hijas se pelearon con las hijas de la China Suárez

Wanda Nara explotó y dio detalles desconocidos de lo que sucedió en el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas. El futbolista volvió a verse con Francesca e Isabella en la casa de los sueños con la China Suárez, incumpliendo lo decretado por el juez de menores.

En medio de todas las repercusiones y la furia de por lo sucedido, incluso salieron a la luz los videos que grabaron en la mansión donde se ve a las hijas de Mauro Icardi jugando con las hijas de la China Suárez.

wanda nara hijas china suarez.jpg

A pesar de estas imágenes, Wanda Nara se comunicó con LAM y confirmó que hubo momentos de tensión entre sus hijas y los hijos de la China Suárez. "Nada de lo que ellas soñaron y pensaron pasó. Había un montón de nenes que le decían 'vení que te muestro acá, mirá que te muestro el living", arrancó explicando Wanda.

"Una de las chicas tuvo un encontronazo con Magnolia (la hija de Suárez) y le dijo 'dejá de decirme dónde está el living, que esta es mi casa, yo sé perfectamente dónde está cada cosa'", agregó. "Isabella llorando me dijo '¿sabés qué feo escuchar que le diga 'papá, papi' a tu papá? Yo no quiero escuchar más eso'", cerró indignada con lo sucedido.

La decisión de la China Suárez que alejaría a Mauro Icardi de sus hijas

Fue Yanina Latorre la primera en revelar el bombazo e incluso dio detalles del accionar de la China Suárez que podría afectar la relación de Mauro Icardi con sus hijas e incluso con sus abogadas. "La China hace todo esto porque quiere que Mauriño cambie de abogados. Odia a las abogadas, especialmente a Elbita. Le dice a él, yo me quedo, total pagás una multa y no pasa nada", arrancó.

"Lo que no entiende, y tampoco le importa, es que ahora está en juego la revinculación de Mau con las hijas. Si lo querés bien, lo aconsejás bien. La nipona sólo quiere irse a Estambul y ser botinera en la tribuna. No lo deja ni a sol ni a sombra. Lo acompaña hasta a las reuniones con las abogadas, y se las quiere sacar de encima porque no las maneja", siguió sobre el objetivo de la China Suárez.

"Ayer también estaban la madre de la nipona, la maquilladora, el peluquero y la mar en coche. Todo muy infantil, y la nipona es madre…no le da para correrse de la revinculación? Cuanta maldad. No quisiera estar en la piel de las abogadas…todo lo que laboraron, todo lo que estaban consiguiendo…¡Qué desastre!", finalizó.