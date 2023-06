►TE PUEDE INTERESAR: Pantalón de látex fajado y escote exuberante, Sabrina Rojas dinamitó Noche al Dente

"Ale porqué no querés tener novio" escribió el usuario y lejos de evitar la respuesta, Alejandra fue por todo con una respuesta que generó más dudas que certeza.

alejandra maglietti novio 1.jpg La tremenda foto que confirma el noviazgo de Alejandra Maglietti.

"Quién dijo eso?... Si tengo novio que no esté subiendo fotos a las redes no significa que no lo tenga sino que no le gusta la exposición y lo respeto", contestó contundente.

Alejandra Maglietti arrasó con su top arco-iris

Alejandra Maglietti llevó la tendencia metalizada a otro nivel con uno de los últimos looks que llevó para su trabajo como panelista en Bendita TV.

Como suele hacer todas las noches, Alejandra Maglietti fue por todo con su atuendo aunque esta vez hasta un arco iris se quedó corto de colores con el top que llevó la rubia.

alejandra maglietti top tornasoaldo 1.jpg A Alejandra Maglietti se le reflejó hasta el último color en el top y explotó todo.

Siguiendo el furor de las prendas metalizadas, la también abogada se la jugó con un crop top tornasolado que reflejaba múltiples tonos cada vez que le daba la luz.

Un pantalón lila fue el elegido para combinar su llamativo crop que no solo tenía un efecto visual impactante sin que también destacaba un escotazo de lo más arriesgado. "Qué mujer", "Bellísima", "Diosa total", escribieron los fans enloquecidos.

aleandra maglietti top tornasolado 2.jpg

Alejandra Maglietti en vestido ultra mini

En las últimas semanas, Alejandra Maglietti ha elegido diseños súper ceñidos y ajustados, en especial en vestidos largos pero también ultra cortos como el impactante modelo que lució el lunes por la noche.

La panelista y abogada arrancó por todo lo alto con un mini vestido color azul eléctrico imposible de pasar desapercibido y enloqueció tanto a espectadores como a seguidores al mostrarlo con una atrevida postal posando de espaldas.

alejandra amglietti nini vestizo azul 2.jpg De espaldas, Alejandra Maglietti mostró su mini vestidito al ras y la foto es feroz.

Con recorte en la espalda y largo ultra al ras, Alejandra presumió sus tonificadísimas piernas y como siempre los elogios no tardaron de llegar en catarata así como los emojis y más de 16 mil likes.

El explosivo cierre de Alejandra Maglietti

Días antes, Alejandra Maglietti enloqueció con un vestido negro manga largas súper ajustado con escote XL y un cierre en el medio.

Como si fuera poca sensualidad, el vestido elegido por Alejandra llevaba transparencias en la cintura y tajo profundo dejando a la vista parte de sus piernas y sus botas bucaneras.

alejandra maglietti cierre 4.jpg

Alejandra Maglietti la diosa del total jean

La top se sumó al furor del "total denim" llevando la pollera larga de jean que la está rompiendo en las redes con una campera de jean al tono.

alejandra maglietti corpiño jean 1.jpg Alejandra Maglietti salió en corpiño en vivo y dinamitó la pantalla.

Ahora, Alejandra volvió a apostar por el denim con denim esta vez elevando la apuesta y dejando a la vista sus tonificadísimas piernas con una campera explosiva.

La top se la jugó con una campera de jean al ras usándola como vestido y la combinó con un corpiñito al tono. Como si fuera poco, cerró su atuendo con bucaneras y la catarata de likes fue inmediata.

alejandra maglietti camperita 3.jpg Camperita al ras y corpiño a la vista, Alejandra Maglietti no para.

Alejandra Maglietti en body viendo Bizarrap

Tras causar sensación en el Lollapalooza, la diosa redobló la apuesta en el show de Bizarrap. Al igual que famosas como Romina Malaspina, Flor Jazmín Peña, Mica Viciconte, entre otras, Alejandra Maglietti dijo presente en el impactante show del DJ en Buenos Aires y fue por todo con su look.

alejandra maglietti body 1.jpg Pantaloncito fucsia y body mega cavado, se filtran tremendas fotos de Alejandra Maglietti en la vip de Bizarrap.

Una vez más, Ale apostó por los colores vibrantes y las estampas llevando una combinación de pantalones slouchy color fucsia y bodysuit mega cavada con estampa de grafittis que no pasó para nada desapercibido.

"¡Fieston! Increíble lo que vivimos ayer en el hipódromo viendo a @bizarrap una experiencia 360, juego de luces y dos horas al ritmo de sus #musicsessions", escribió la rubia junto a su posteo que inmediatamente se llenó de likes y hasta llamativos comentarios como "Sos la novia de Chuky", entre otros.

alejandra maglietti body 2.jpg

