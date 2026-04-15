Solange Abraham fue la elegida para representar a Gran Hermano 2026: Generación Dorada en el reality furor "La Casa de los Famosos".
La polémica razón por la que Solange Abraham no ingresó a la Casa de los Famosos
El video de Solange Abraham fuera de la casa de Gran Hermano que encendió todas las alarmas. Los detalles
Si bien salió hace varios días de la casa de Gran Hermano, Solange Abraham demoró su ingreso al programa mexicano y Santiago del Moro explicó la situación.
“Ella tuvo un retraso en un vuelo y después le bajó un poquito… en realidad se descompuso un poquito Sol”, arrancó. "Entra mañana ella porque se terminó el programa allá y no la pudieron poner en vivo”, anticipó.
A pesar de sus dichos, horas antes aseguraron que Sol Abraham rompió el aislamiento al encontrarse con su hija en un hotel de Buenos Aires y hasta se viralizó un video de la joven en el aeropuerto donde se la ve con un diferente color de pelo al que llevaba al momento de salir de Gran Hermano.
Polémicos dichos de Fabio Agostini en Gran Hermano
Desde la Casa de los Famosos, Fabio Agostini llegó a Gran Hermano 2026: Generación Dorada y causó toda una revolución entre las mujeres de la casa.
La primera en acercarse y cenar con él fue Luana Fernández, aunque minutos después Fabio expresó su interés por otras integrantes y lanzó un polémico comentario sobre la morocha durante una conversación con Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera.
“A mí las mujeres regaladas no me gustan”, dijo cuando le preguntaron por sus primero momentos con Luana y luego habló de Lolo Poggio y Titi Tcherkaski .
"Luana es muy guapa, es muy linda. Pero también hay muchas chicas lindas. Yo no me voy a cerrar, no voy a decir “aquí”. Lolo es muy guapa también", agregó el español que a menos de 24 horas ya está dando que hablar.