La polémica razón por la que Solange Abraham no ingresó a la Casa de los Famosos

solange rubia

A pesar de sus dichos, horas antes aseguraron que Sol Abraham rompió el aislamiento al encontrarse con su hija en un hotel de Buenos Aires y hasta se viralizó un video de la joven en el aeropuerto donde se la ve con un diferente color de pelo al que llevaba al momento de salir de Gran Hermano.

solange abraham rubia El video de Solange Abraham que encendió las sospechas.

Polémicos dichos de Fabio Agostini en Gran Hermano

Desde la Casa de los Famosos, Fabio Agostini llegó a Gran Hermano 2026: Generación Dorada y causó toda una revolución entre las mujeres de la casa.

La primera en acercarse y cenar con él fue Luana Fernández, aunque minutos después Fabio expresó su interés por otras integrantes y lanzó un polémico comentario sobre la morocha durante una conversación con Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera.

“A mí las mujeres regaladas no me gustan”, dijo cuando le preguntaron por sus primero momentos con Luana y luego habló de Lolo Poggio y Titi Tcherkaski .

FABIO LUANA REGALADA Fabio Agostini habló de Luana Fernández y fue letal.

"Luana es muy guapa, es muy linda. Pero también hay muchas chicas lindas. Yo no me voy a cerrar, no voy a decir “aquí”. Lolo es muy guapa también", agregó el español que a menos de 24 horas ya está dando que hablar.