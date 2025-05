La manicurista de Wanda Nara la prendió fuego y contó qué le dijo de la China Suárez: "Obsesionada"

"Wanda no paraba de hablar de La China. Es una manipuladora y todo el tiempo decía que Mauro no iba a conocer a una mujer como ella, tan elegante como ella", le dijo la estilista. "Los nenes le decían ‘mamá, soltá a La China’. Tiene mucha obsesión y no deja de ver constantemente las fotos con Icardi”.

Wanda Nara reveló el secreto entre Icardi y la China Suárez: "Ella lo tiene amenazado"

Wanda Nara se comunicó con Pepe Ochoa y prendió fuego a la pareja. En nuevos audiso mostrados en LAM, Wanda Nara contó intimidades de Icardi y la China revelando la razón por la cual el futbolista no le contesta públicamente.

"Él no contesta y está contenido, simplemente, porque ella (China Suárez) lo tiene amenazado. Si habla, lo deja y se va a la mierda, a él se le caga el plan", afirmó Wanda Nara sobre el plan macabro que estaría llevando a cabo Mauro Icardi contra ella.

Y siguió: "A Maura le encanta, nunca va a decir nada, ni siquiera me contradice. No sale a decir 'estás loca', 'esto es mentira'. Porque a él le encanta que yo hable. El tic tac de Johnny Depp".

El desgarrador comentario de Mauro Icardi sobre los hijos de Wanda Nara y Maxi López

Además de dar detalles de lo sucedido el sábado por la tarde en "la casa de los sueños", Wanda Nara reveló la desgarradora actitud de Mauro Icardi con los hijos que tuvo con Maxi López.

"Mis tres hijos varones pasaron más años con Mauro que las nenas. Pasaron 12 años de su infancia. En un nene que tiene 13, Benedicto, es el papá Mauro. ¿Vos te pensás que alguna vez pidió verlos? El nene cuenta que Mauro le pegaba y lo maltrababa pero lo extraña porque es un buen hombre. Los nenes lo quieren ver", arrancó Wanda Nara.

"Al margen del maltrato, están criados por él. Para ellos es el papá. Nunca preguntó por ellos. Jamás. No tengo un solo mensaje, que nosotros nos escribíamos mucho al principio, apenas nos separamos, preguntándome por los nenes. Fue como "Jodete ahora te voy a lastimar también por los nenes. Para mi, los tres varones son tuyos y están muertos". Así" dijo Wanda sobre el letal comentario de Mauro Icardi sobre sus hijastros.