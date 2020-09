La inesperada confesión de la China Suárez sobre su cuerpo: "Estoy toda flácida"

Desde su casa, la China habló con el conductor y se la vió fabulosa, radiante y con nuevo look.

Palacio de Madrid con Marley, Mirko, la China Suárez y Magnolia - Por ElMundo En Casa

Este fue el puntapié para que Marley la piropeara: "¡Estás hermosa! No puede ser... ¿Hace cuánto pariste? Un mes". "Sí, Amancio tiene un mes y un poquito más. Pero bueno, estoy maquillada... ¡Y tengo buena luz!", admitió la actriz.

Sin embargo, Marley subrayó que la veía muy bien. "Igual... Estás muy linda. Mirá ese pelo, te cambiaste el peinado", le indicó. "Sí, me lo corté. Me había quedado el pelo muy quemado por la decoloración... Así que hice un cambio de look", reveló.

"Y de cuerpo también (estás bien). ¿Cómo hacés para quedar diosa después de un tercer parto?", le consultó. Sincera, China contó cómo se siente físicamente en pleno posparto: "Es un poco de genética y otro poco de que no me quedo quieta. Igual, estoy toda flácida pero eso la gente no lo ve. Eso se toca... Pero es normal, no pasa nada", sentenció.