¡Escándalo! Silvia Suller confesó que fue amante de Diego Latorre

La confesión de la hermana de Guido Suller surgió después de que le preguntaran sobre una situación hipotética junto a Latorre: “Si te quedás en un ascensor trancada y están Diego Latorre, Yanina Latorre...”.

Sin dejarlo terminar la oración, Süller manifestó su sorpresa y confesó: “Jajajaja, ¿quién, Puntita? Con Diego Latorre ya estuve yo, cuando él estaba de novio con Yanina”.

Sorprendido por la revelación, el periodista le preguntó cuándo se dio la infidelidad y la ex vedette afirmó que fue hace mucho tiempo: “Ellos no estaban casados todavía, pero eran novios. El vivía en Avenida de Los Incas”. Al ser consultada sobre la calidad del sexo y si le había hecho algún pedido extraño , la figura terminó contundente: "No, no. El sexo lo manejo yo".

No es la primera vez que salen a la luz infidelidades de Diego Latorre. Dos años atrás, el futbolista fue noticia cuando se filtraron videos que lo mostraban teniendo encuentros con la fallecida Natacha Jaitt quien lo confirmó en todos los medios.