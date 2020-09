Barby Silenzi publicó una foto desnuda a meses de parir y le dijeron de todo: "Mucho tratamiento de estética tenés encima"

Barby que ya era madre de Helena fruto de su relación con Francisco Delgado, dio la bienvenida a Abril su primer hija junto a El Polaco y compartió su nacimiento en redes.

Al agua pato View this post on Instagram Al agua pato A post shared by Barby Silenzi (@barby_silenzi) on Sep 7, 2020 at 8:06pm PDT

Durante estos meses Barby ha estado publicando fotos al natural y mostrando su realidad tras el parto siendo de lo más halagada y felicitada por otras madres. En esta oportunidad la novia de El Polaco quiso compartir como recupero su lomazo en poco tiempo.

Para esto publicó una foto donde se la ve de espaldas y en ropa interior acompañada del texto "Mi cuerpo tiene memoria".

Mi cuerpo tiene memoria #mamá #3meses #abril View this post on Instagram Mi cuerpo tiene memoria #mamá #3meses #abril A post shared by Barby Silenzi (@barby_silenzi) on Sep 19, 2020 at 10:20am PDT

Al instante recibió un sinfín de comentarios criticandola y cuestionando su mensaje: "Memoria no, corazón. Diea y mucho tratamiento de estética tenés encima", "Plata invertida tiene tu cuerpo, esos mensajes que dan que nada que ver.. con plata somos todas lindas", "Yo me voy a tirar del balcón. Tengo dos hijos, pesaba 45 kilos y hoy peso casi 60. No puedo bajar, veo esto y dijo increíble", "¿Sabés el daño que le hacés a miles de mujeres subiendo una foto como esa con ese título? Está perfecto que te sientas espléndida pero como figura pública deberías pensar que muchas mamás recientes no recuperan su cuerpo y que el puerperio no ayuda a aceptar tales cambios. Un poco de empatía por favor", "Que necesidad, si no muestra no es nada", fueron algunos de los mensajes.