¡Polémica! Sofía Zamolo festejó su baby shower y estallaron las redes

El fin de semana, la modelo fue sorprendida por sus amistades más cercanas con un baby shower sorpresa y varios usuarios cuestionaron a la futura mamá.

"Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este BabyShower. ¡Increíble! Amigas con las que crecí y me crié (algunas desde que nací) son como mi familia ya", indicó emocionada la rubia en Instagram.

Y contó cómo fue el evento: "Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todooooo (hormonas más sensibilidad más amor puro)... hicimos zoom y recibí mucho AMOR para mí y para mi bebita".

"Gracias a todas por estar siempre en mi vida. ¡LAS AMO!", finalizó Zámolo en su posteo donde mostró fotos de los souvenirs y la decoración de la celebración.

Las críticas debido a la reunión en plena pandemia no se hicieron esperar: “¿Baby Shower en cuarentena? Irresponsabilidad total (...) ¿Y los tapabocas? (…) No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, ¿qué parte la gente no entiende?”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

Sin embargo, en Los Ángeles de la Mañana compartieron las fotos y Karina Iavícoli explicó: “Fue ayer o el sábado, no queda claro porque acaba de borrar la única foto de su Instagram donde se mostraba sola. La gente nos mandó dos fotos por el enojo que tenían. Esto es en el Talar de Tigre. Ella puso que las amigas supuestamente le hicieron por zoom el baby shower, pero yo estoy viendo gente una al lado de la otra”.