¡Foto impactante! Marco Antonio Caponi reconoció que sufre de una adicción y que comenzará su recuperación

En el día de la primavera, florecer será retomar la energía poderosa de las redes para volver a entrenar. Con el plan “Un ex adicto en recuperación”. Este es el día 1, todas las semanas evolucionaré hasta sacarle el James Bond a @tomhardy. Hoy comienza una nueva etapa. Esta una historia de lucha. Y amor propio. Mañana podré gritar YO ERA ADICTO “a la comida” entre los hombres barbijos. #Flowerpower en mi corazón. Hoy 100,3 Kilos