Karina La Princesita, sin candidatos: "Soy feíta y tengo cara de forra"

Karina, La Princesita, reveló que tiene muchas dificultades para conseguir un novio. La cuarentena no ayuda y, según ella (aunque lo dijo entre risas): "A mí no se me acercan como para decirme ‘Che, vamos a tomar algo’. No, soy feíta".

En una charla con Lizardo Ponce para el Cantardo, el segumento de la previa del Cantando, la jurado Karina, La Princesita, reconoció que nadie la encaró en los últimos meses: "No me escribe nadie a mí. El amor que hay es propio, nomás".

"No escriben o no sabés buscar. Porque debe haber entre tantos…", le retrucó el influencer.

"No, para mí que no escriben, si no, yo vería. Igual, de repente cuando estás muy expuesto, recibís un montón de mensajes y no leés todos, debe pasar. Pero yo no los veo. Y aparte, a mí no se me acercan como para decirme ‘Che, vamos a tomar algo’. No, soy feíta", dijo entre risas Karina.

"¿En toda la cuarentena no apareció un mensaje de alguien que te guste?", siguió diciéndole Lizardo Ponce casi sin creer en las declaraciones de La Princesita.

"No, así chamuyando, no. Siempre ‘Eh, acá, escuchando tus canciones’, no más que eso", confirmó Karina, La Princesita.

"Tengo cara de forra"

Y después de ello hizo una reflexión sobre la primera impresión que ella cree que le da a quienes no la conocen: "Yo pienso que mi cara aleja, ¿viste? Me tenés que conocer mucho para pensar que soy buena onda. Yo no sé si te pasó".

"Yo entiendo que, a mí, lo que me pasó en el colegio, y todo, hoy que lo pude hablar después, con la gente que por ahí me trataba mal y todo, mi cara es como de culo. Entonces, de repente vos decís ‘Esta es una forra’, porque tengo cara de forra, me parece. Pero no tengo la culpa de tener esta cara, realmente adentro mío pasa otra cosa. Yo soy re copada y me adapto a todo tipo de grupos. Me gusta salir, me gusta sociabilizar, pero mi cara no te lo demuestra. Entonces me tenés que charlar y conocerme", se confesó.

Y entonces, ¿qué tiene que hacer el que quiere conquistar a Karina, la ex del Kun Agüero y el Polaco? Según ella, la fórmula es sencilla: "Como a cualquiera, hablá".