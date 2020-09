¡Desconsolada! Sorpresivo video de Jujuy Jiménez llorando en las redes

La morocha que desde hace algunos días volvió a su Jujuy natal para seguir pasando la cuarentena junto a su familia, se mostró muy emocioanda en su último posteo.

Buen día bbs! ..Es viernes, solo para que lo recuerden ... View this post on Instagram Buen día bbs! . . Es viernes, solo para que lo recuerden ... A post shared by sᴏғ ᴊᴜᴊᴜʏ (@sofijuok) on Sep 18, 2020 at 7:48am PDT

Sin embargo, Jujuy explicó que su llanto se debía a "Me before you", una película que vio durante el fin de semana y que le tocó su corazón.

"No entienden la película que acabo de ver, directo al corazón y no me importa salir llorando", comenzó diciendo en sus stories mostrándose totalmente vulnerable.

"Ay no, les juro. Y de repente con chacarera de fondo", comentó con risa y llanto a la vez por la música típica de su provincia que sonaba de fondo. "Listo lo que me pegan los domingos. Amo emocionarme con las películas y llorar tipo sacada. En los cines era muy difícil y me tenía que controlar, dios", admitió ya que ante su popularidad siempre podía haber un indiscreto grabándola.

Días antes Sofía confesó sus ganas de radicarse en otro país. “Estoy pensando en irme a vivir afuera y probar, Miami y Madrid son grandes alternativas, estoy averiguando un montón. Mi hermana trabaja con una firma con Estados Unidos y trabaja con el tema de las visas, hay que animarse a hacer algo distinto, nada me ata a Buenos Aires, hago modelaje, acciones en redes sociales", dijo hace algún tiempo analizando su futuro post pandemia.