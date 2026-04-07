La impactante imagen de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Cubierta de sangre"

andra del boca sangre

Debido a la contundencia del golpe, el conductor reveló que Andrea salió de la casa para controlar las consecuendias. "Le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax”, aseguró De Moro.

Moria Casán hundió a Andrea del Boca

Durante su programa, Moria Casán apuntó contra Andrea del Boca luego de que la participante se peleara con Yanina Zilli, íntima amiga de la diva. "Tiene algo de naftalina. En un posteo vi que ella es una actriz de conservatorio y que es otra categoría que no tienen las vedettes", arrancó Moria filosa.

moria casan andrea del boca Moria Casán fulminó a Andrea del Boca.

"No hay nada más fuerte ni empoderado que una vedette, que tiene que salir de su propia cosificación. Una actriz tiene un texto y, si no te da el pinet, sale con lágrimas de utilería. Pero una vedette sale como Dios la trajo al mundo, con un taco de 15, una palmeta de plumas y tratando de ser sujeto y no objeto. No llegás ni a la punta del dedo meñique de una vedette", siguió Moria Casán apuntando contra las declaraciones de Andrea del Boca.

"Lavate la boca antes de hablar de una vedette, doña con olor a sopa. Yo debuté con el cuerpo desnudo y trascendí”, remató Moria Casán.