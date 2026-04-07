Andrea del Boca volvió a generar preocupación en Gran Hermano 2026: Generación Dorada,luego de la caída que sufrió dentro de la casa.
La impactante imagen de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Cubierta de sangre"
Santiago del Moro mostró las imágenes de la brutal caída de Andrea del Boca que terminó de la peor manera. Los detalles
En la tarde de lunes, Andre del Boca se tropezó mientras caminaba por un pasillo y no alcanzó a poner sus manos recibiendo todo el golpe en su boca.
Durante la gala, Santiago del Moro mostró las imágenes del momento y dio detalles de los sucedido. “Andrea se traba, se cae de boca y no tiene la reacción y cae con su cara", explicó. "Esto acaba de pasar y está ahora en una clínica", siguió.
Debido a la contundencia del golpe, el conductor reveló que Andrea salió de la casa para controlar las consecuendias. "Le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax”, aseguró De Moro.
Moria Casán hundió a Andrea del Boca
Durante su programa, Moria Casán apuntó contra Andrea del Boca luego de que la participante se peleara con Yanina Zilli, íntima amiga de la diva. "Tiene algo de naftalina. En un posteo vi que ella es una actriz de conservatorio y que es otra categoría que no tienen las vedettes", arrancó Moria filosa.
"No hay nada más fuerte ni empoderado que una vedette, que tiene que salir de su propia cosificación. Una actriz tiene un texto y, si no te da el pinet, sale con lágrimas de utilería. Pero una vedette sale como Dios la trajo al mundo, con un taco de 15, una palmeta de plumas y tratando de ser sujeto y no objeto. No llegás ni a la punta del dedo meñique de una vedette", siguió Moria Casán apuntando contra las declaraciones de Andrea del Boca.
"Lavate la boca antes de hablar de una vedette, doña con olor a sopa. Yo debuté con el cuerpo desnudo y trascendí”, remató Moria Casán.