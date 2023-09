La foto que Fátima Florez, novia de Milei, borró rápidamente pero no evitó que se viralizara

La humorista Fátima Florez publicó una foto en sus historias de Instagram. La imagen muestra una cama mojada y un brazo masculino con la mano apoyada en el colchón. No se trata de la mano invisible del mercado, pero podría ser la del candidato libertario a Presidente, Javier Milei. O tal vez no. Lo cierto es que la imitadora borró rápidamente la imagen, pero no pudo evitar que se viralizara.