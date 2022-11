La foto de Jesica Cirio en una playa de Qatar que le valió duras críticas

"Ya desde Qatar con Chloe. Super contentas de poder estar viviendo el mundial!", posteó Jesica Cirio junto con las fotos en las que se la ve a ella y a su pequeña hija en una playa de Qatar.

"Cuando entenderán que no se besan en la boca a los niños?", escribió una seguidora que fue acompañada por otras personas. "Sinceramente me da mucha pena ver esa imagen, la niña cómo agarra a su madre… no puedo transmitirlo. Hay un montón de formas de expresar el amor entre padres e hijos y un beso en la boca no debe ser una de ellas", expuso otra mujer.

Las críticas que recibió Jesica Cirio fueron respondidas por otras personas: "Es increíble el tupé de algunas personas para opinar sobre cosas que no les incumben críen a sus hijos como mejor les parezca y no se metan en la manera de criar de otros padres a no ser que vean abuso real o daño hacia la criatura", aseguró una de las tantas mujeres que respondió el posteo de la modelo y conductora.

Jésica Cirio prendió fuego las playas de Qatar y las fotos reventaron la red

Jesica Cirio también se dedicó a prender fuego las redes sociales con su tonificadísima figura. Al igual que famosas como Nati Jota y Cathy Fulop, la diosa armó las valijas y viajó a Qatar.

A horas del debut del equipo argentino en el Mundial 2022, Jésica Cirio aprovechó para recorrer la ciudad y no dudó en visitar la playa.