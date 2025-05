diego brancatelli esposa.avif La esposa de Brancatelli explotó y rompió el silencio con Luis Ventura.

Además, días antes se conoció que Insigna se habría comunicado con la amante de Brancatelli. "Luciana empezó a correr... Me confirman desde El Trece que Cecilia, la mujer de Brancatelli, después del programa, empezó a escribirle de forma desesperada a Luciana, que no le atiende el teléfono".

Dónde se encontraban Diego Brancatelli y su amante Luciana Elbusto

Luego del bombazo que reveló Yanina Latorre donde confirmó que el amorío entre Brancatelli y Elbusto llevaría más de diez años, se conoció información de sus encuentros íntimos.

"Hay visitas registradas al country donde vive Luciana”, arrancó contando Angie Balbiani en Puro Show. “Una vez por semana desde hace dos años”, agregó sobre la frecuencia de las visitas.

Además, salieron a la luz fotos de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto en lugares públicos, incluso en la Bombonera junto a los hijos de ambos.

Muestran los chats sexuales de Diego Brancatelli con su amante periodista

Yanina Latorre revolucionó la pantalla de Salvese Quien Pueda al mostrar los explosivos chats entre Diego Brancatelli y su amante, la periodista Luciana Elbusto.

En twittter, un usuario compartió los chats que el community manager de la periodista le mandó exponiendo su relación clandestina con Diego Brancatelli.

"Este chico, que es Diego Álzaga Unzué, puso: 'Señores, estos son los DM que Brancatelli le manda a su amante y quería evitar que se difundan. Ahí tienen al 'faro moral que da clases de familia'. Vean'", arrancó explicando Yanina Latorre.

brancatelli amante.jpg

"Ellos, obviamente, ya salieron a decir que son fake, que están hackeados. Son chats de Instagram", siguió Latorre. "Ella es muy sexual, parece. 'Si Jesús murió en la cruz clavado, podés clavarme también aun en Semana Santa'".

"'¿De Cristo?', le pone él. 'Sí, te clavo cuando podamos. Igual, posta, se me eriza la piel de recordar cómo te la comí, cómo te sentaste arriba, cómo entré, como acabé adentro tuyo, los pechos pegados, transpirados, esa boca que necesito cinco besos'", continuó leyendo el chat Yanina. Y agregó: "'Me quedé pensando en lo rica que estabas, con qué ganas te la comí, me podría quedar una hora, literal, una hora por cronómetro".