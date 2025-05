brancatelli desayuno americano.jpg La confesión de Diego Brancatelli que destrozó a su amante Luciana Elbusto.

" No hablo de cuestiones mías de mi privacidad. Yo no soy un funcionario público, no tengo por qué darles explicaciones de mi vida privada a ustedes (refiriéndose a la prensa). Déjennos en paz, ya hablaron una semana. Hay cosas más importantes para hablar. Es mi vida privada, elegí no hablar, respeten que uno no quiere hablar", cerró Brancatelli.

La "amante" de Brancatelli habló sin filtros: "Su mujer sabía que iba a mi casa"

Luciana Elbusto, señalada como la amante de Diego Brancatelli, habló con las cámaras de Infama y dio detalles explosivos de su vínculo con el panelista.

Tras la aparición de chats sexuales y fotos que comprometen a Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, la periodista se refirió a los rumores y confirmó su relación de amistad con Brancatelli y explicó las visitas de Brancatelli a su casa.

luciana elbusto romance brancatelli.jpg

"La mujer de el sabía que venía a mi casa. Una vez vino a buscar zapatillas para un sorteo y hasta se llevó uno para ella", dijo Elbusto quien en los últimos días tuvo una agitada conversación con la esposa de Diego Brancatelli, Cecilia Insigna.

"Si tuvimos una conversación, obviamente queda en el ámbito privado...Fue incómoda, dentro de todo lo que estaba pasando", agregó haciendo referencia a las versiones que aseguran que Insigna le habría dicho "zorra", entre otras cosas.

Los chats sexuales entre Brancatelli y Luciana Elbusto

Yanina Latorre revolucionó la pantalla de Salvese Quien Pueda al mostrar los explosivos chats entre Diego Brancatelli y su amante, la periodista Luciana Elbusto.

En twittter, un usuario compartió los chats que el community manager de la periodista le mandó exponiendo su relación clandestina con Diego Brancatelli. "Este chico, que es Diego Álzaga Unzué, puso: 'Señores, estos son los DM que Brancatelli le manda a su amante y quería evitar que se difundan. Ahí tienen al 'faro moral que da clases de familia'. Vean'", arrancó explicando Yanina Latorre.

"Ellos, obviamente, ya salieron a decir que son fake, que están hackeados. Son chats de Instagram", siguió Latorre. "Ella es muy sexual, parece. 'Si Jesús murió en la cruz clavado, podés clavarme también aun en Semana Santa'".

"'¿De Cristo?', le pone él. 'Sí, te clavo cuando podamos. Igual, posta, se me eriza la piel de recordar cómo te la comí, cómo te sentaste arriba, cómo entré, como acabé adentro tuyo, los pechos pegados, transpirados, esa boca que necesito cinco besos'", continuó leyendo el chat Yanina. Y agregó: "'Me quedé pensando en lo rica que estabas, con qué ganas te la comí, me podría quedar una hora, literal, una hora por cronómetro".