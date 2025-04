wanda nara china suarez calza xs.avif La China Suárez y Wanda Nara posaron con las mismas calzas y top XS: "¡Se copian!".

Como si no fuera suficiente, China y Wanda no solo eligieron el mismo look sino que también lo mostraron con la misma pose frente al espejo y con living de fondo.

Wanda Nara se retocó los labios y la China Suárez se burló con todo: la foto

Desde el estadio, Wanda Nara presumió su figura y además se mostró con un nuevo aspecto en sus labios luciendo una boca más voluptuosa que generó comentarios sobre su parecido con la China Suárez.

“Se quiere parecer a la China”; “La China te pasó el tip para resaltar los labios”; “No te pongas tanto en la cara como ella”, fueron alguno de los mensajes que dejaron los usuarios.

En medio de estas repercusiones, la China Suárez redobló la apuesta a través de su canal de difusión en la que le contestó a Wanda Nara con una imagen mandando un beso, poniendo a sus labios en primera plana y acompañando la foto con un simple "Buenas Noches".

Wanda Nara liquidó a Mauro Icardi y a la China Suárez

Wanda encendió la noche del viernes con una catarata de tuits en contra de Mauro Icardi, la China Suárez y hasta las abogadas del futbolista.

A través de su cuenta de X, Wanda Nara se defendió de los rumores y acusaciones y arremetió con todo. "Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada, porque son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en ‘Gatos’ y no en sus perritos e hijas”, arrancó con una filosa indirecta para la China Suárez.

“Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños, que no quiero que se me arruine el patrimonio”, agregó, picante.