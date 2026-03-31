La China Suárez a los gritos en el aeropuerto: ¿peleando con Icardi?

"Viajaron con todos los hijos de la China. ‘Amancio pórtate bien’ gritaba ella mientras caminaban el último tramo previo al embarque. Un fanático se acercó a Mauro y le preguntó literalmente ‘venís a River?’ Icardi sonrió nada más sin negar ni afirmar sobre su futuro futbolístico”, cerró sobre la reacción de Mauro Icardi.

La polémica salida de la China Suárez y Mauro Icardi

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de la noche de Buenos Aires y fueron al boliche Caramelo.

Yanina Latorre fue quien dio detalles de la salida. "La Chaina y Mauro en Caramelo", arrancó en sus stories. "Me cuentan que ayer te apuntaban con láser si sacabas el celular cerca de la China y Mauriño. Hay algo má patético y marginal?", escribió Yanina Latorre sobre el comportamiento de la pareja.

CHINA MAURO CARAMELO La China Suárez y Mauro Icardi de fiesta en Buenos Aires.

Además Yanina anticipó que el día lunes estallará todo entre Wanda y Mauro. "Mañana Mauro se la pudre a Wanda",expresó sobre un nuevo capítulo entre los ex.

La China Suárez insultada cuando paseaba con las hijas de Wanda Nara

Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y apuntó contra Mauro Icardi y la China Suárez por el cuidado de sus hijas.

Según explicó, Mauro Icardi se niega a llevar a las niñas al colegio y la China Suárez habría protagonizado un escandaloso episodio mientras las llevaba de paseo. "Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”...“con las nenas en el medio”, agregó.

"Los cuentos de las hijas de Wanda Nara son mortales. Parece que pescan de la laguna de Nordelta y les enseñan a limpiar pescados con los cuchillos y después los comen a la parrilla. Osea no van al colegio y pescan", publicó Yanina.