Tras una semana en la Argentina, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Estambul en compañía de los hijos de la actriz, Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña.
La China Suárez a los gritos en el aeropuerto: ¿peleando con Icardi?
Cómo fueron los últimos momentos de la China Suárez y Mauro Icardi en Argentina. Todos los detalles
En medio de una nueva polémica con Wanda Nara, quien sigue de vacaciones con Martín Migueles en Japón, la China Suárez y Mauro Icardi se robaron todas las miradas en el aeropuerto de Ezeiza.
Según reveló el periodista Fede Flowers, la pareja fue muy amable con los fans y hasta le habrían pedido al jugador que se pase a River. “Se fueron anoche a Turquía la China Suárez y Mauro Icardi. Me cuentan que estaban de muy buen humor, saludaron a todos los que se acercaban”, arrancó en su cuenta de X.
"Viajaron con todos los hijos de la China. ‘Amancio pórtate bien’ gritaba ella mientras caminaban el último tramo previo al embarque. Un fanático se acercó a Mauro y le preguntó literalmente ‘venís a River?’ Icardi sonrió nada más sin negar ni afirmar sobre su futuro futbolístico”, cerró sobre la reacción de Mauro Icardi.
La polémica salida de la China Suárez y Mauro Icardi
Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de la noche de Buenos Aires y fueron al boliche Caramelo.
Yanina Latorre fue quien dio detalles de la salida. "La Chaina y Mauro en Caramelo", arrancó en sus stories. "Me cuentan que ayer te apuntaban con láser si sacabas el celular cerca de la China y Mauriño. Hay algo má patético y marginal?", escribió Yanina Latorre sobre el comportamiento de la pareja.
Además Yanina anticipó que el día lunes estallará todo entre Wanda y Mauro. "Mañana Mauro se la pudre a Wanda",expresó sobre un nuevo capítulo entre los ex.
La China Suárez insultada cuando paseaba con las hijas de Wanda Nara
Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y apuntó contra Mauro Icardi y la China Suárez por el cuidado de sus hijas.
Según explicó, Mauro Icardi se niega a llevar a las niñas al colegio y la China Suárez habría protagonizado un escandaloso episodio mientras las llevaba de paseo. "Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”...“con las nenas en el medio”, agregó.
"Los cuentos de las hijas de Wanda Nara son mortales. Parece que pescan de la laguna de Nordelta y les enseñan a limpiar pescados con los cuchillos y después los comen a la parrilla. Osea no van al colegio y pescan", publicó Yanina.