Antes de su regreso a Estambul, la China Suárez y Mauro Icardi salieron a bailar a un reconocido boliche y protagonizaron un escándalo.
La China Suárez casi termina a los golpes con una modelo que se acercó a Icardi en un boliche
Salieron a la luz más detalles de las escandalosa salida de la China Suárez y Mauro Icardi en Buenos Aires. Los detalles
La primera en dar información fue Yanina Latorre quien contó que la pareja habría prohibido que los presenten les tomarán fotografías. Ahora, una usuaria de twitter fue por más asegurando que la China Suárez casi termina lléndose a las manos con una modelo que se acercó a Mauro Icardi.
“Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella también estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita que sería del grupo de amigas de Juanita Tinelli, se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro”, relató en su cuenta de X Pao Shara.
“La zorra como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla por su alto nivel etílico en sangre japonesa y al parecer la damnificada sacó el teléfono y registró el mal momento. Ojalá se anime a dar testimonio”, agregó sobre la feroz reacción de la China Suárez ante todos los presentes.
Apareció la foto de la China Suárez paseando con las hijas de Wanda Nara tras los insultos
El jueves por la mañana, se filtraron imágenes de la China Suárez en un mall de Nordelta con las pequeñas en el horario en el que deberían estar asistiendo a su institución escolar.
"Las hijas de Wanda paseando en el mall de Nordelta con la Chaina", escribió Yanina Latorre. Además la conductora reveló que la Justicia decidió penar a Mauro Icardi por no llevar a sus hijas al colegio y que tendrá pagar una multa de 50 millones de pesos cada vez que sus herederas no cumplan con sus actividades.