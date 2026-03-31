La China Suárez casi termina a los golpes con una modelo que se acercó a Icardi en un boliche

mauro china caramelo El ataque de celos de la China Suárez durante su salida con Mauro Icardi.

“La zorra como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla por su alto nivel etílico en sangre japonesa y al parecer la damnificada sacó el teléfono y registró el mal momento. Ojalá se anime a dar testimonio”, agregó sobre la feroz reacción de la China Suárez ante todos los presentes.

Apareció la foto de la China Suárez paseando con las hijas de Wanda Nara tras los insultos

El jueves por la mañana, se filtraron imágenes de la China Suárez en un mall de Nordelta con las pequeñas en el horario en el que deberían estar asistiendo a su institución escolar.

china suarez hijas wanda nordelta Apareció la foto de la China Suárez paseando con las hijas de Wanda Nara tras los insultos.

"Las hijas de Wanda paseando en el mall de Nordelta con la Chaina", escribió Yanina Latorre. Además la conductora reveló que la Justicia decidió penar a Mauro Icardi por no llevar a sus hijas al colegio y que tendrá pagar una multa de 50 millones de pesos cada vez que sus herederas no cumplan con sus actividades.