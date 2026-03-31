La foto que un turista le tomó a Wanda Nara en las calles de Tokio: "Sin photoshop"

WANDA NARA CALLE TOKIO Wanda Nara en las calles de Tokio al natural.

Tras el escándalo, la cuenta de Pochi de Gossipeame subió una imagen de Wanda Nara en las calles de Tokio donde se la ve al natural y sin maquillaje con una apariencia diferente a la que estuvo mostrando en sus propias imágenes desde Japón.

Qué hizo Wanda Nara en el tren bala

Un pasajero que viajó junto a Wanda Nara y Martín Migueles publicó un mensaje expresando su indignación por cómo se comportaron durante el viaje. Sin saber de la fama de Wanda Nara, el usuario los acusó de no respetar las normas locales donde el silencio y la prudencia en los espacios comunes son habituales.

“Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: No quiero estar cerca de estos tipos. Entonces me di cuenta de que estaba justo detrás de mí...", arrancó furioso.

"Fue un infierno, incluso en el vagón verde, ya no hay sensación de seguridad. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables, es más bien como: ¿Estos tipos hablan en serio?”, cerró en su cuenta de X provocando un terremoto de publicaciones criticando a Wanda Nara y a su novio.