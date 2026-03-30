La China Suárez y Mauro Icardi fueron a un boliche y los escracharon: "Pidieron..."

CHINA MAURO CARAMELO La polémica salida de la China Suárez y Mauro Icardi en Buenos Aires.

Además Yanina anticipó que el día lunes estallará todo entre Wanda y Mauro. "Mañana Mauro se la pudre a Wanda",expresó sobre un nuevo capítulo entre los ex.

Apareció la foto de la China Suárez paseando con las hijas de Wanda Nara tras los insultos

El jueves por la mañana, se filtraron imágenes de la China Suárez en un mall de Nordelta con las pequeñas en el horario en el que deberían estar asistiendo a su institución escolar.

china suarez hijas wanda nordelta Apareció la foto de la China Suárez paseando con las hijas de Wanda Nara tras los insultos

"Las hijas de Wanda paseando en el mall de Nordelta con la Chaina", escribió Yanina Latorre. Además la conductora reveló que la Justicia decidió penar a Mauro Icardi por no llevar a sus hijas al colegio y que tendrá pagar una multa de 50 millones de pesos cada vez que sus herederas no cumplan con sus actividades.

La China Suárez insultada cuando paseaba con las hijas de Wanda Nara

Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y apuntó contra Mauro Icardi y la China Suárez por el cuidado de sus hijas.

Según explicó, Mauro Icardi se niega a llevar a las niñas al colegio y la China Suárez habría protagonizado un escandaloso episodio mientras las llevaba de paseo. "Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”...“con las nenas en el medio”, agregó.

"Los cuentos de las hijas de Wanda Nara son mortales. Parece que pescan de la laguna de Nordelta y les enseñan a limpiar pescados con los cuchillos y después los comen a la parrilla. Osea no van al colegio y pescan", publicó Yanina.