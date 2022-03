L-Gante y un nuevo escándalo que involucra a un menor y un arma de fuego

L-Gante-acusado-de-dispararle-a-vecinos.jpg

La Policía fue quien asistió a la víctima y la llevó hasta el hospital de Vicente López para que se le realizaran las primeras curaciones.

En este contexto su abogado, Alejandro Cipolla, sostuvo que no fueron notificados: "Pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia, pero que no había sido ratificada porque esta persona estaba en el hospital".

L-Gante ni su familia hablaron al respecto

Según señalaron desde el entorno de L-Gante, esta acusación estaría vinculada con las denuncias previamente hechas: "Le pregunté Elián y desconoce totalmente, es claramente falso".

Hasta el momento ni L-Gante ni su familia hablaron al respecto, pero desmienten rotundamente la acusación.

Actualmente la denuncia quedó a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de General Rodríguez.

Desde que comenzó a seer conocido, el cantante estuvo involucrado en diversos hechos de violencia.

Uno de los casos fue en la presentación de la pelea entre "Chino" Maidana y Yao Cabrera en donde, según los testigos, L- Gante amenazó con una copa rota al ex representante del youtuber luego de una pregunta que él hizo.

Por este hecho Manzanelli radicó la denuncia junto a Fernando Burlando en donde se lo acusa de "presunto homicidio simple en grado de tentativa y amenazas agravadas".

Por último, otro hecho relacionado con violencia tuvo lugar en el barrio donde L-Gante se está construyendo su casa junto a su familia.

Allí se difundieron imágenes en donde habría golpeado a un vecino porque supuestamente quiso robarle y por eso la Fiscalía N°9 de la zona hizo un allanamiento para corroborar si había un arma de fuego.

