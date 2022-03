Mario Pergolini dijo que L-Gante será el telonero de los Guns N' Roses: ¿verdad o chiste?

guns.jpg Notición. Los Guns N' Roses vuelven a Argentina y tocarán en River.

El periodista Mario Pergolini, en su programa "Maldición va ser un día hermoso, que va de 7 a 10 por Radio Vorterix, comentó este martes en el contexto de la presentación de la banda estadounidense que L-Gante será el telonero. En primera instancia se preguntó si era cierto, y después dijo: "Confirmado, L-Gante es el telonero de Guns N' Roses".

"Para que veas en qué nivel está tu banda", le dice Pergolini a su operador de radio con quién mantiene un ida y vuelta constante durante el programa. "Dudo que la gente que esté ahí tenga ganas de esperar a L-Gante", acotó el operador.

¿L-Gante será el telonero de los Guns N' Roses?

Lo cierto es que rápidamente esta versión comenzó a circular por las redes sociales y hasta la cuenta "GN'R Sudamérica" se hizo eco de la versión, sin embargo aclaró: "Si @vorterix se comió el flyer falso que estaba dando vueltas es el papelón más grande en la historia de los medios audiovisuales".

El flyer que circula en las redes fue el siguiente:

Por otro lado, los tuiteros no podían creer lo que leían y se fue agrandando la bola de algo que no está confirmado. "L-Gante como telonero de los Guns N' Roses. Se fue todo a la mierda jajaja", "Vos me estas queriendo decir que L-Gante va de telonero de (me pongo de pie) Guns N' Roses??? Quién carajo organiza esta pelotudes??? Espero que haya sido una joda de Pergolini", fueron algunos de los comentarios.

Probablemente haya sido una joda del ex conductor de CQC y rápidamente sus dichos se volvieron virales.

Los últimos teloneros de los Guns N' Roses en Argentina

En 2016 los teloneros de los Guns fueron "Airbag" y, en 2017, La Berisso.