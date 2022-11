►TE PUEDE INTERESAR: Tocó con L-Gante y Damas Gratis y ahora lo buscan por un crimen aberrante

El inventor de la cumbia 420 pasó por la muestra en La Rural del incipiente sector que motoriza la industria de la planta.

Fue entrevistado en uno de los dos escenarios principales y volvió a salir del armario respecto del uso que le da a la flor prohibida: “Uso orgullosamente marihuana y me ayuda a estar enfocado”.

“Estamos a la espera de que (el uso adulto) sea legal para poder decir que fumamos marihuana. Yo lo digo orgullosamente, uso marihuana. Pero si lo repito en los canales la gente me critica mucho. Y de mala manera”, admitió en una charla con el periodista Luis Paz y aclaró: “Dije que no fumaba más para que no me rompan las bolas”.

Captura4.JPG Confesión. L-Gante: "Uso orgullosamente marihuana y me ayuda a estar enfocado".

L-Gante pidió que “no haya más presos por plantar”, un reclamo que sostiene desde hace años el colectivo de la militancia cannábica y que, de hecho, será el mensaje principal de la Marcha de la Marihuana el próximo jueves 17, de Plaza de Mayo al Congreso.

“Creen que porque fumo ando en las malas o raras. Hay gente que automáticamente piensa eso. Hay gente que todavía no entiende. Y está desactualizada. Basta de presos por plantar”, repitió.

L-Gante anunció en sus redes sociales que estaba por lanzar su propia línea de semillas, cuando un seguidor le pidió que tuviera sus semillas y militara el autocultivo hogareño. “Ya está, ya está en proceso eso. Semillas ‘La Mafilia’ y ‘Cumbia 420′. Así que ya sabés, piola”, respondió.