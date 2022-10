L-Gante se refirió a su relación con Wanda Nara: "Nos estamos conociendo"

Obviamente que la presencia de Elián Ángel Valenzuela, como se llama en realidad el músico, hizo que las miradas se posaran en él. Además de la legendaria conductora, Calabró le saltó de una.

L-Gante-en-la-mesa-de-Mirtha-Legrand.jpg Elián Ángel Valenzuela, más conocido popularmente como L-Gante, fue uno de los invitados de Mirtha Legrand.

"Me contó tu producción que llegó en la camioneta de Wanda", le comentó a Calabró a Mirtha. A lo que inmediatamente L-Gante, y tras tomar un sorbo de agua, le respondió: "Cuantas producciones mienten... Se habla de lo todo lo que hecho y hasta de lo que no he hecho".

Mientras que intervino Ceferino Reato y dijo: "La pregunta es si estás con Wanda o no". "Simplemente, la verdad. La estoy conociendo, estamos conociéndonos", agregó el joven de General Rodríguez.

Y Mirtha añadió: "Qué bonita que está, está preciosa". "Es linda mujer", asintió L-Gante. "Y muy rápida", acotó la conductora cerrando de momento el tema.

A la hora del postre, Mirtha volvió a la carga sobre el tema Wanda Nara. "Yo escuché que durmieron juntos", sumó la conductora, y Marina aportó los dichos de su ex, que había mencionado eso mismo en el programa de Karina Mazzocco. "Yo te digo que no. Y lo que diga Tamara, allá la gente que le crea. Hace unos días vi una foto llorando y al otro día era Madonna frente a la cámara. Yo respeto todo lo que piensan", señaló el cantante.

En ese punto, Mirtha le pidió disculpas por el bombardeo de preguntas y le agradeció la presencia. Y el músico pidió la palabra para decir algo más. "Nunca me negué a brindarle algo a mi hija".