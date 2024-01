Como no podía ser de otra manera, el Westerncore y Total Black, no quedaron afuera de sus elecciones, logrando un combo mega chic.

juanita tinelli total black.jpg Juanita Tinelli se la juega con su look ultra black y paraliza Punta: ceñido, vaquero y más.

Juanita Tinelli arrasó con su vestido ultra ceñido con escote strapless agregándole un toque canchero con botas caña alta y el infaltable sombrero vaquero "westerncore".

Juanita Tinelli paraliza las pasarelas

Juanita Tinelli ambién fue convocada para desfilar en uno de los desfiles más tops de la temporada estival.

juanita tinelli shiny punta.jpg

La top se robó todas las miradas con su pasada luciendo un vestido off-white íntegramente bordado de paillettes blancas de lo más deslumbrante.

Días antes, Juanita Tinelli volvió a mostrar su faceta más sexy, atrevida con una selfie siguiendo el furor del taparrabos la tendencia infaltable de la temporada de verano 2024.

juanita tinelli taparrabos.jpg Aleopardado y ultra XXS, Juanita Tinelli paraliza Punta con su taparrabos más audaz.

Juanita Tinelli se suma al off-white

Al igual que Pampita y Zaira Nara, Juanita Tienelli arrasó con el off-white llevándolo en un corset ultra ceñido de lo más original y chic. Atrevida, lo combinó con colaless color chocolate y arrasó.

juanita tinelli corset off-white.jpg Así es como Juanita Tinelli paraliza el off-white: corset, ultra colaless y más.

Días antes, Juanita fue tras los pasos de Sol Pérez copiándole la fórmula veraniega de la micro bikini mixta luciendo un corpiño triángulo color fucsia con estampado floral y una bombacha colaless ultra tiro alto color negra. Siempre tendy agregó gargantilla chocker como accesorio.

juanita tinelli bikini sol perez.jpg

Como si no fuera suficiente, Juanita llevó la tendencia en un corpiñito de bikini color negro ultra XXS y sorprendió al combinarlo con pantalones cargo con print escocés de lo más canchero.

juanita tinelli corpiño a la vista.jpg

Juanita Tinelli se suma al micro pareo

La morocha pidió por la llegada del verano y, como siempre, impuso tendencia.

Como toda una influencer, Juanita Tinelli comparte con sus fans fotos, videos, stories de su día a día, viajes, trabajos, y porsupuesto desafíos virales y videos de tik-tok como su última publicación.

La joven recordó uno de desafíos que hizo junto a sus amigas durante el verano y se robó todas las miradas con su lomazo y outfit veraniego tendencia: bikini XXS y pareito tejido al crochet.

JUANITA TINELLI BIKINI PAREITO.jpg Juanita Tinelli anticipa el verano y se graba en bikini XXS como nunca antes.

Al igual que famosas como María Becerra, Laurita Fernández, entre otras tops, Juanita Tinelli eligió la combinación infaltable de la temporada y se la jugó con un corpiñito negro ultra mini que dejaba su underboob a la vista.

Juanita Tinelli se la juega con su topless

Juanita compartió un álbum con un mix de fotos de lo más diferentes y sorprendió agregando una donde se la ve en topless desde la playa.

juanita tinelli topless playa 1.jpg Juanita Tinelli hace topless en la playa y las fotos paralizan la red.

Súper osada, Juanita posó sin brassier, tapando su escote con un brazo y llevando una colaless negra como única prenda. "Sí", escribió la modelo junto al álbum que inmediatamente superó los 30 mil likes y recibió cientos de comentarios elogiándola.

Juanita Tinelli y su make up más impactante

A su corta edad, Juanita Tinelli se ha convertido en una de las tops más solicitadas causando sensación con cada uno de sus posteos e imponiendo tendencia con sus elecciones estilísticas.

Ahora, Juanita Tinelli revolucionó a sus fans al compartir una imagen donse se la ve luciendo una melena lacia extra large con mechas rubias, cejas perfiladas y como maquillaje unos smokey eye bicolor despampanantes que serán sensación esta temporada.

juanita tinelli bicolor 1.jpg Melena XL, ojos bicolor y rubia, Juanita Tinelli sorprende con su look más impactante.

"Tell me, is you still up? Dime todavía estás?", escribió Juanita Tinelli junto a la publicación que inmediatamente se llenó de más de 50 mil likes y comentarios de celebrities como su hermana Mica Tinelli, María Eugenia Rito, Floppy Tesouro entre otras.

