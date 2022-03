En esta oportunidad, fue su hermana Mica Tinelli la que compartió una nueva imagen de Juanita Tinelli modelando para la campaña otoño invierno de Ginebra.

275167129_713314583002586_1018348095373318661_n.jpg

"Juanita no podes ser más hermosa", escribió la mayor del clan junto a la foto de Juanita luciendo la nueva temporada de la marca de su hermana.

Te puede interesar: ¡Pechocha voluminosa! Florencia Peña fue por una más chiquita y los dejó en shock

Juanita Tinelli revolucionó Paris

la top que viajó junto a toda su familia a Paris, deslumbró a sus fans con el look que eligió para pasear por las calles de al ciudad de las luces.

juanita tinelli paris 2.jpg

Luciendo una campera puffer oversized, un pantalón de estampado camuflado y una gorra tipo cap blanca, Juanita Tinelli se robó todos los comentarios y causó sensación con su estilo.

La foto más atrevida de Juanita Tinelli

La joven volvió a ser elegida por su hermana Mica Tinelli para ser la protagonista de la campaña publicitaria de Ginebra.

Como toda una super modelo, Juanita posó luciendo un conjunto de blazer XL, pantalón al tono y pañuelo en la cabeza súper canchero.

Sin embargo, el look no quedó ahí. La diosa no llevó corpiño por debajo dejando su abdomen y sideboob a la vista.

juanita sin corpiño.jpg

Las fotos, como no podía ser de otra manera, causaron sensación y hasta Mica Tineli estalló.

"Desmayada directamente", escribió la novia de Licha López impactada por la belleza de su hermana.

Juanita Tinelli selfie explosiva

En esta oportunidad, la más chica de las hermanas Tinelli, arrasó con una selfie en bikini frente al espejo.

Juanita se sumó a la tendencia del momento y lució un diseño negro de tiritas anudadas en el abdomen súper sexy que acentuaban sus curvas a la perfección.