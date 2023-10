joaquin.jpg Enamorados. Joaquín Furriel está de novio con una ex de Tinelli, ¿quién es?

"Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo", reveló. "Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho", destacó.

Sobre por qué se demoró en exponerlo, manifestó: "Es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida".

"Y por más que ahora pueda haber rumores o sacarnos fotos, no tengo nada que ocultar. Estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina. Nos cuidamos mucho porque cuando te estás conociendo con alguien es raro que se te meta el afuera a opinar si está bien o mal", sentenció Furriel, y dejó en claro que prefiere no exponer demasiado de su intimidad en las redes sociales o en los medios.