Marcelo Tinelli reveló el nombre secreto que Charlotte Cannigia le pondría a su hija: "Es un pelotazo"

"Yo ya tengo un nombre, Marce. Te lo voy a decir en secreto", dijo la influencer. Charlotte se acercó al oído del conductor y antes de revelarle el nombre le pidió que no lo contara.

"¿Es un nombre inglés?", le preguntó Marcelo que quedó descolocado por la elección de la participante. "¡Americano, Marce! Te lo digo de nuevo", lo corrigió.

"Pero qué raro el nombre. ¿Y cómo es el apellido de Roberto?", dijo Marcelo. "Estorino", le respondió. "Pero no da, por favor a la chica no le pongan ese nombre. No pega ni con cola. Lo voy a decir porque no me gusta, para que lo cambien", lanzó el conductor. "No, por favor, no lo digas, que se van a llamar todas así", opinó la concursante.

¿Se permite anotar un nombre en inglés, acá, en Argentina? Es un pelotazo en los huevos. Cuando le tomen lista y lleguen a la e, y le digan Estorino, Britney...", reveló. "Pero yo te dije que era un secreto, Marce", le reprochó Charlotte.