►TE PUEDE INTERESAR: Pantalón súper bajo y mini pañuelito, el look de Martita Fort que dejó a la vista sus tattoos escondidos

alina moine ringo 1.jpg Alina Moine se vistió a la Jessica Rabbit y dinamitó el Luna Park.

Súper elegante, Alina Moine eligió un vestido colorado impactanta con escote de un solo hombro y tajo profundo dejando su pierna al descubierto. Combinó su vestido con unas sandalias negras y sorprendió con unos labios al tono de lo más sexy.

La conductora posó como toda una diosa en la red carpet y además se sacó divertidas fotos desde el camarín con Matías Martín, quien la acompañó en la conducción del evento.

►TE PUEDE INTERESAR: Pantalón súper bajo y mini pañuelito, el look de Martita Fort que dejó a la vista sus tattoos escondidos

Alina Moine y su look "secretaria"

La diosa siguió los pasos de famosas como la China Suárez y Tini, entre otras, y se sumó al estilo colegiala al furor de los looks sastreros logrando una combinación impactante.

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Maglietti se puso los jeans más ajustaditos para ver a River y dinamitó el Monumental

Dueña de una figura escultural, Alina Moine eligio un conjunto de pollera tubo color gris oscuro que combinó con la prenda estrella de la temporada: los chalecos.

alina moine secretaria 2.jpg

Alina apostó por uno en color gris humo y cerró su outfit con unos stilettos en otro tono de girs logrando un outfit monocromático que no tardó en llenarse de comentarios. "¿Te fuiste de secretaria?", "La más diosa", "Qué elgante", escribieron sus fans.

►TE PUEDE INTERESAR: Sol Pérez se puso una mini-cinturón tan ajustada que se le marcó hasta su dinimuta ropa interior

Alina Moine y sus looks más coloridos

La conductora deportiva sigue sorprendiendo con estilos de lo más diversos. Hace algunos días, Alina jugó con la tendencia "Barbiecore" llevando un mini vestido rosa con estampado floral que llevó por las calles de Puerto Madero.

►TE PUEDE INTERESAR: A Sol Pérez se le transparentó la mitad del vestido y fue suficiente para dinamitar el debate

alina moine barbie 1.jpg

Ahora, la ex de Marcelo Gallardo siguió apostando por los colores vibrantes, esta vez con unos shorts de lino color amarillo que combinó con blusa blanca aunque fue su figura la que se robó toda la atención.

Posando desde todos los ángulos, Alina Moine presumió su look y su lomazo y sus followers no tardaron en darle su aprobación con una catarata de likes y comentarios de lo más picantes. "Siempre estupenda y elegante", "Bombona", "Muñeca, "¿Qué diría el Muñeco?", entre otros.

alina moine shorts.jpg Explosión en las redes sociales por las impactantes fotos de Alina Moine luciendo sus shorts más explosivos.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Infernal! Se viralizó una foto de Ámbar de Benedictis en bikini taparrabo

Alina Moine se la jugó con un cambio de look

Alina Moine se sumó al corte de pelo del momento transmitiendo todo el proceso en su cuenta de Instagram.

Fue sus asistente la encargada de la difícil tarea de cambiar su corte de cabello dejando atrás su largo para estrenar un nuevo largo sobre los hombros que le quedó sùper chic.

“Esta es la solución para las que no nos gusta peinarnos”, escribió en una de sus historias mostrando el resultado final. "Cambios de look ¿sí o no?", siguió en otro invitando a sus seguidores a dar su opinión.

alina moine corte pelo 2.webp

►TE PUEDE INTERESAR: La China Suárez se subió la remera para mostrar su culotte y la foto íntima se volvió viral