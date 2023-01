►TE PUEDE INTERESAR: Emilia Attías subió foto en micro-bikini y es demencial

juana viale bikini punta 1.avif Publican fotos de Juana Viale en micro-bikini y son demenciales.

En las postales se puede ver a Juanita Viale paseando por la orilla y luciendo una tonificadísima figura con una micro-bikini bicolor que se ha convertido en uno de los diseños favoritos de las famosas esta temporada.

Además, la revista asegura que Juana Viale estaría separada de su novio Agustín en medio de rumores que la vinculan con el hijo de un reconocido medallista argentino con quien la conductora estaría iniciando una relación.

►TE PUEDE INTERESAR: "No me puse bombachita": El look de Nati Jota que dinamitó la gala de los Martín Fierro Digital

Se filtró una foto íntima de Juana Viale en ropa interior

Juana Viale protagonizó una sesión de fotos desde su cama y levantó la temperatura al posar en un corpiño y bombacha estilo deportivo.

Recostada en una cama y con el pelo suelto, Juana Viale presumió su figura sin embargo hubo un detalle que causó polémica entre sus seguidores.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Qué pedazo de hembra": La foto de Rocío Guirao Díaz que reventó las playas de Miami

Es que la morocha dejó su larga cabellera apoyada sobre un plato con frutas y los comentarios no se hicieron esperar. "No da", "La comida en el pelo no va", "Es un montón", escribieron aunque también hubo elogios.

juana viale (2).webp

►TE PUEDE INTERESAR: Débora Plager posó de espaldas para mostrar el pantaloncito colorado y detonó el noticiero

Juana Viale paralizó con una foto de espaldas desde la playa

En esta oportunidad, Juana Viale causó sensación entre sus seguidores con una foto de espaldas luciendo un traje de baño entrizo estilo Versace súper glam.

La morocha mostró sus curvas sin filtro ni photoshop. "Baño de mar, todo lo cura", escribió Juana Viale junto a la impactante imagen al natural que se robó todos los likes.

juana viale playa.webp

►TE PUEDE INTERESAR: "¿Esto es real?": Martita Fort levantó la temperatura con una lujosa micro-bikini