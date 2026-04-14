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¿Indignada? La reacción de Andrea del Boca por la llegada de Grecia Colmenares a Gran Hermano

Grecia Colmenares ingresó a la casa de Gran Hermano y Andrea del Boca no se quedó callada. Todos los detalles

Por UNO
Qué hizo Andrea del Boca por el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano.

Qué hizo Andrea del Boca por el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano.

Tras varios rumores y especulaciones sobre los posibles reemplazos para Andrea del Boca,Grecia Colmenares fue elegida para tomar su lugar y entró a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada.

El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano generando toda una revolución entre los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.

Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.

andrea grecia
Andrea del Boca elogi&oacute; a su hija e ignor&oacute; a Grecia Colmenares.

Andrea del Boca elogió a su hija e ignoró a Grecia Colmenares.

"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.

Andrea del Boca se mostró tras su golpe en Gran Hermano

Ya de regreso en su hogar y tras días en silencio, Andrea del Boca regresó a las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una postal junto a su hija.

Recostada en una cama junto a Anna Chiara y su mascota, Andrea se mostró feliz acompañando la imagen con un mensaje sobre su futuro.

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Andrea del Boca se mostr&oacute; en sus redes tras su ca&iacute;da en Gran Hermano.

Andrea del Boca se mostró en sus redes tras su caída en Gran Hermano.

“Mimos que todo lo curan... Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS”, escribió antes de pedir a sus fans que votaran a Brian Sarmiento para ser eliminado de Gran Hermano.

Andrea del Boca rompió el silencio

Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.

"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.

Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.

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