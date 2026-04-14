Tras varios rumores y especulaciones sobre los posibles reemplazos para Andrea del Boca,Grecia Colmenares fue elegida para tomar su lugar y entró a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada.
¿Indignada? La reacción de Andrea del Boca por la llegada de Grecia Colmenares a Gran Hermano
Grecia Colmenares ingresó a la casa de Gran Hermano y Andrea del Boca no se quedó callada. Todos los detalles
El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano generando toda una revolución entre los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.
Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.
"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.
Andrea del Boca se mostró tras su golpe en Gran Hermano
Ya de regreso en su hogar y tras días en silencio, Andrea del Boca regresó a las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una postal junto a su hija.
Recostada en una cama junto a Anna Chiara y su mascota, Andrea se mostró feliz acompañando la imagen con un mensaje sobre su futuro.
“Mimos que todo lo curan... Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS”, escribió antes de pedir a sus fans que votaran a Brian Sarmiento para ser eliminado de Gran Hermano.
Andrea del Boca rompió el silencio
Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.
"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.
Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.