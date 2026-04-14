Grecia Colmenares entró a Gran Hermano 2026: Generación Dorada en lugar de Andrea del Boca y causó toda una revolución tanto adentro como afuera de la casa.
Grecia Colmenares se burló de Andrea del Boca en Gran Hermano
Sin perder ningún segundo, Grecia Colmenares arrancó con todo y lanzó filosas indirectas contra Andrea del Boca imitándola y criticándola por su accionar en el juego.
La actriz se burló del almohadon que abrazaba Andrea del Boca cuando se sentía deprimida y la acusó de dedicarse a dormir. "Es como si yo llegara y me quedo en el cuarto tirada pensando y digo extraño a mi hija...", lanzó sin nombrarla.
"¿Para qué entraste a la casa?", agregó mientras se descargaba en el programa de streaming del interior de la casa de Gran Hermano. Además, la actriz aseguró que va por todo y quiere quedarse hasta el final.
¿Andrea del Boca ignoró a Grecia Colmenares?
El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano siendo bienvenida por todos los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.
Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.
Andrea del Boca elogió a su hija e ignoró a Grecia Colmenares.
"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.
Andrea del Boca rompió el silencio
Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.
"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.
Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.