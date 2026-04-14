Grecia Colmenares se burló de Andrea del Boca en Gran Hermano

grecia andrea La indirecta de Grecia Colmenares a Andrea del Boca.

"¿Para qué entraste a la casa?", agregó mientras se descargaba en el programa de streaming del interior de la casa de Gran Hermano. Además, la actriz aseguró que va por todo y quiere quedarse hasta el final.

¿Andrea del Boca ignoró a Grecia Colmenares?

El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano siendo bienvenida por todos los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.

Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.

andrea grecia La reacción de Andrea del Boca por la llegada de Grecia Colmenares a Gran Hermano.

Andrea del Boca elogió a su hija e ignoró a Grecia Colmenares.

"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.

Andrea del Boca rompió el silencio

Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.

"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.

Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.